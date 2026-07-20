Mathus Escorihuela y otros radicales piden juicio político contra Hebe Casado por sus dichos contra Francia

Un grupo de 13 dirigentes de la UCR , encabezado por el abogado Miguel Mathus Escorihuela, presentó un pedido de juicio político contra la vicegobernadora Hebe Casado , al considerar que sus publicaciones sobre la selección de Francia durante el Mundial 2026 configuran las causales constitucionales de "mal desempeño de sus funciones" y "conducta impropia" .

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La presentación fue ingresada en la Cámara de Diputados el viernes pasado y está dirigida a su presidente, Andrés Lombardi. Allí solicitan que, conforme al artículo 109 de la Constitución de Mendoza , se inicie el p rocedimiento de juicio político contra la segunda autoridad de la provincia.

El escrito lleva las firmas de referentes históricos de la Unión Cívica Radical , entre ellos el reconocido abogado Mathus Escorihuela , exsenador nacional y expresidente del Comité Provincia de la UCR; el exdiputado nacional Juan Fernando Armagnague y el exlegislador Carlos Caballero.

Se trata de dirigentes que suelen disentir con la conducción de la UCR Mendoza , que también encabeza casualmente Lombardi y responde directamente al gobernador Alfredo Cornejo.

Esta denuncia se suma a otros proyectos de resolución que presentó el peronismo en ambas cámaras para que la Legislatura repudie los dichos de la vicegobernadora y el conflicto diplomático desatado con Francia.

Los dichos que originaron la denuncia

Los denunciantes citan el tuit de Casado que decía puntualmente: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé".

Para los firmantes, esas expresiones "pintan de manera clara los prejuicios que nutre y manifiesta la segunda autoridad pública de Mendoza, desprestigiando la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina".

El conflicto con la Embajada de Francia

La denuncia también repasa las consecuencias diplomáticas que tuvieron esas publicaciones y menciona la respuesta del embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal.

En el escrito se recuerda que el diplomático calificó los dichos como "de carácter racista", sostuvo que "descalifican (a la vicegobernadora) para trabajar con la Embajada o participar en reuniones en las que esté presente la Embajada" y afirmó que "el racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina".

Los radicales sostienen que, como consecuencia de ese episodio, la representación diplomática declaró a Casado persona non grata y suspendió toda instancia de cooperación con Mendoza cuando ella participe, salvo que se retracte públicamente.

Además, remarcan que la vicegobernadora "insistió en su falta de respeto hacia el diplomático francés" al publicar posteriormente que el embajador "no reconoció el sarcasmo" y que luego volvió a expresarse en redes sociales durante el partido entre Francia y España, donde "continuó su serie de mensajes (...) sin exhibir el recato ni la discreción que debería tener un funcionario de tal nivel".

Acusan un "daño moral y material" para Mendoza

En el escrito, los denunciantes afirman que Casado incurrió en "mal desempeño" por "persistir en sus dichos" y provocar "un daño moral y material a la Provincia de Mendoza, a su Gobierno y a sus ciudadanos".

También sostienen que puso "en ridículo su cargo", generó una amplia repercusión nacional e internacional y "puso en riesgo la cooperación económica con la República Francesa y, por su intermedio, con la Unión Europea".

En otro tramo de la denuncia, aseguran que la vicegobernadora incurrió además en "desorden de conducta", al considerar que sus actos afectaron "la moral y el orden público" y obligaron al gobernador Alfredo Cornejo a enviar disculpas a la representación diplomática francesa.

Los fundamentos jurídicos

La presentación invoca el artículo 109 de la Constitución de Mendoza, que establece que el gobernador, sus ministros, el vicegobernador, los integrantes de la Suprema Corte y el procurador pueden ser sometidos a juicio político por "mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes".

Además, cita la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Ley Nacional 23.592 contra actos discriminatorios y la Ley Provincial 4.970 como respaldo de la presentación.

Qué solicitan

En el petitorio final, los firmantes piden a la Cámara de Diputados que inicie el procedimiento previsto por la Constitución y proceda a "la inmediata separación del cargo de Vicegobernadora a la Sra. Hebe Casado, previo los trámites de ley".

Ahora será la Legislatura la que deberá resolver si el planteo reúne los requisitos formales para darle trámite al pedido de juicio político.