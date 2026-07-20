Tras la polémica, senadores libertarios donarán el aumento de sus dietas tras la suba a casi $ 12 millones

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) confirmó que donará la totalidad del incremento que recibirán sus integrantes tras la actualización de las dietas del Senado , que desde agosto alcanzarán casi $12 millones brutos mensuales .

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La decisión fue comunicada luego de que entrara en vigencia la actualización automática derivada del último acuerdo paritario firmado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, una medida que generó repercusiones públicas.

A través de un comunicado, el bloque oficialista informó que, al igual que en oportunidades anteriores, sus senadores optarán por donar el aumento salarial.

La Libertad Avanza anunció que donará el incremento de las dietas de los senadores.

Según precisaron, los fondos serán destinados a entidades benéficas , instituciones públicas de carácter provincial o a organizaciones previamente contempladas por la reglamentación interna del Senado.

Desde el espacio señalaron que la decisión busca mantener la línea de austeridad impulsada por el Gobierno nacional y diferenciarse de la actualización automática de los haberes.

La Libertad Avanza anunció que donará el incremento de las dietas de los senadores. Prensa Senado

Cómo se compone el aumento de las dietas

La suba salarial surge del acuerdo paritario firmado por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los gremios legislativos.

El convenio establece una recomposición acumulativa del 6,7%, distribuida en tres etapas:

2,4% retroactivo a junio.

2,2% correspondiente a julio.

1,9% adicional para agosto.

Debido al mecanismo conocido como "ley de enganche", aprobado por el Senado en abril de 2024, las dietas de los legisladores nacionales se actualizan automáticamente cada vez que se modifican los salarios de los trabajadores del Congreso.

La Libertad Avanza anunció que donará el incremento de las dietas de los senadores. NA

Las dietas llegarán a casi $12 millones brutos

Con esta nueva actualización, el ingreso bruto mensual de cada senador ascenderá a aproximadamente $11,9 millones, antes de los descuentos correspondientes por Impuesto a las Ganancias, aportes previsionales y obra social.

De acuerdo con los datos informados, las dietas acumulan un incremento del 19% en lo que va del año, por encima de la inflación del primer semestre medida por el INDEC, que fue del 16,8%.