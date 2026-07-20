El canciller Quirno criticó el posteo de Rosario Central y lo calificó de "otra desgracia institucional"

Una publicación de Rosario Central para agradecer el desempeño de la Selección argentina desató una fuerte polémica en redes sociales y motivó una dura crítica del canciller Pablo Quirno.

El canciller Pablo Quirno criticó públicamente a Rosario Central luego de una publicación del club en homenaje a la Selección argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026. El funcionario consideró que la imagen elegida subida por el club a sus redes omitía a Lionel Messi y Lionel Scaloni, por su identificación con Newell's.

La polémica comenzó después de la derrota argentina frente a España en la final del certamen, cuando la cuenta oficial del club rosarino publicó un mensaje de agradecimiento al seleccionado nacional. El mensaje fue acompañado por una fotografía correspondiente al encuentro ante Jordania, por la fase de grupos.

Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros. pic.twitter.com/wuuBfzCnyZ — Rosario Central (@RosarioCentral) July 20, 2026 La crítica de Pablo Quirno al posteo de Rosario Central Junto a la imagen, en la que sí aparece Giovani Lo Celso, futbolista surgido de Rosario Central, el club escribió: "Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros".

La elección de la fotografía generó cuestionamientos en redes sociales debido a que en ella no aparecen Lionel Messi ni Lionel Scaloni, dos de las principales figuras del seleccionado argentino.

Siempre se puede ser más odioso…sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame. https://t.co/K5a8bsKint — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 20, 2026 En ese contexto, Pablo Quirno expresó su postura a través de su cuenta en X: "Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell's es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame".