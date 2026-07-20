20 de julio de 2026 - 20:02

El canciller Quirno criticó el posteo de Rosario Central y lo calificó de "otra desgracia institucional"

Una publicación de Rosario Central para agradecer el desempeño de la Selección argentina desató una fuerte polémica en redes sociales y motivó una dura crítica del canciller Pablo Quirno.

Pablo Quirno, canciller de Argentina.

Pablo Quirno, canciller de Argentina.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El canciller Pablo Quirno criticó públicamente a Rosario Central luego de una publicación del club en homenaje a la Selección argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026. El funcionario consideró que la imagen elegida subida por el club a sus redes omitía a Lionel Messi y Lionel Scaloni, por su identificación con Newell's.

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La polémica comenzó después de la derrota argentina frente a España en la final del certamen, cuando la cuenta oficial del club rosarino publicó un mensaje de agradecimiento al seleccionado nacional. El mensaje fue acompañado por una fotografía correspondiente al encuentro ante Jordania, por la fase de grupos.

La crítica de Pablo Quirno al posteo de Rosario Central

Junto a la imagen, en la que sí aparece Giovani Lo Celso, futbolista surgido de Rosario Central, el club escribió: "Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros".

La elección de la fotografía generó cuestionamientos en redes sociales debido a que en ella no aparecen Lionel Messi ni Lionel Scaloni, dos de las principales figuras del seleccionado argentino.

En ese contexto, Pablo Quirno expresó su postura a través de su cuenta en X: "Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell's es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame".

La referencia del funcionario apuntó a la histórica rivalidad entre Rosario Central y Newell's Old Boys, ya que tanto Messi como Scaloni están identificados con el club del Parque Independencia.

El debate que se generó en las redes sociales

La publicación del club rosarino abrió un intenso debate entre hinchas de distintos equipos. Algunos usuarios interpretaron que la imagen había sido elegida para destacar la presencia de Giovani Lo Celso, mientras que otros sostuvieron que también buscaba evitar mostrar a Messi debido a su vínculo con Newell's.

Sin embargo, también hubo quienes señalaron que la fotografía pertenecía al partido frente a Jordania, compromiso en el que Lionel Messi no fue titular, por lo que argumentaron que el capitán no había sido excluido deliberadamente de la imagen.

Comunicado de Rosario Central.

Comunicado de Rosario Central.

La respuesta de Quirno a quienes defendieron la publicación

Frente a esas explicaciones, el canciller volvió a pronunciarse en la misma red social para reafirmar su posición. Al respecto dijo: "No, la foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy y no por Lo Celso vs Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable".

La controversia se produjo en medio del clima de tristeza por la derrota argentina en la final del Mundial 2026 y reavivó la histórica rivalidad entre Rosario Central y Newell's, esta vez a partir de una publicación dedicada al seleccionado nacional.

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