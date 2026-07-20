Esteban Allasino aplicó una multa de 1 millón de pesos a una persona por arrojar basura en la vía publica

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino , aplicó una multa millonaria contra una persona por tirar basura en la vía pública . La sanción es de 1 millón de pesos en total y el jefe comunal se respaldó en imágenes aportadas por vecinos para detectar al infractor.

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El propio intendente participó y difundió el operativo en el cual una máquina del municipio levantaba los desechos que alguien tiró en un sitio ubicado al costado de la calle Paso , justo cerca de un cartel que advertía precisamente que estaba prohibido tirar residuos.

"Un contenedor vale 80.000 pesos y la multa un millón, que cada uno piense después qué quiere hacer" , señaló Allasino, en tono severo.

Y detalló: "Gracias a unos vecinos que nos compartieron la imagen, pudimos dar con esta persona. Ya sabemos dónde vive y está labrada la multa por un millón de pesos para que se haga justicia . No se puede tirar basura donde uno quiere, hay que cuidar el departamento".

La sanción es una de las más altas que aplica el municipio debido a que tiene como agravante la contaminación . Allasino puso en valor, en este sentido, al "nuevo Código de Convivencia" departamental.

Uno de sus artículos, el 18, establece precisamente que las faltas contravencionales pueden comprobarse "a través de cualquier medio electrónico o físico" aportado por "terceros denunciantes", como son las fotos y videos.

En el medio, Allasino advirtió que el municipio también tiene la "fuerte decisión" de combatir las motos de escape libre.

El posteo de Allasino sobre el pequeño basural de la calle Paso que desmontó provocó en las redes sociales comentarios de apoyo, pero también el reclamo por otras zonas del departamento que se utilizan para tirar residuos, en lugares como las calles Malabia y Besares.

También le reclamaron al intendente "políticas reales de reciclaje" y le señalaron que los contenedores de basura para reciclar "están siempre explotados y mal utilizados", entre otros comentarios.