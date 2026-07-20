Según una encuesta, más del 50% de los mendocinos piden "privatizar totalmente" la empresa Aysam

Los desbordes cloacales en Los Corralitos y la imputación de sus directivos por daño ambiental dejaron a la empresa Aguas Mendocinas (Aysam) seriamente cuestionada por los mendocinos. En ese contexto, la consultora DC Consultores incluyó en su última encuesta, realizada entre el 10 y el 14 de julio sobre un universo de 1.260 casos en el Gran Mendoza , una pregunta sobre el futuro de la empresa estatal Aysam .

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El consultor platense Aníbal Uríos se refirió a "la crisis de Aysam" y consultó "¿qué debería hacer el próximo gobernador?" con la prestadora del servicio de agua y saneamiento.

Un 54,8% de los encuestados respondió que el próximo mandatario provincial debería "privatizarla o concesionarla totalmente" , mientras que otro 29,1% optó por "descentralizarla" , con gestión y recursos de cada intendente, como ocurre en los municipios de Luján de Cuyo y Maipú , que operan el servicio de agua y saneamiento en sus departamentos.

En tanto, apenas un 16,1% consideró que la solución pasa por una mayor inyección de fondos públicos para la empresa estatal.

La consulta se conoce en medio de la crisis que atraviesa la empresa estatal por los desbordes cloacales en Los Corralitos , que derivaron en la imputación judicial del presidente de Aysam , Humberto Mingorance , y otros directivos por presunto daño ambiental.

A pesar de esto, el gobernador Alfredo Cornejo descartó remover al funcionario y respaldó su continuidad al sostener que la investigación "no es por un hecho de corrupción" sino por las decisiones adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria.

Además, cuestionó la imputación al considerar que "cambiar un funcionario no cambia la situación de fondo", ya que el problema responde a décadas de falta de inversiones en la infraestructura de agua y saneamiento, se defendió.

La crisis de Aysam entre los primeros problemas

En otra pregunta, la consultora planteó la "crisis del agua y los derrames cloacales" entre los principales "problemas a resolver" y se ubicó en tercer lugar para los habitantes del Gran Mendoza abordados. Ese tema fue mencionado por el 12%.

En tanto, la problemática que lidera ampliamente el ranking es el "impacto salarial y poco trabajo privado", elegida por el 61,2% de los encuestados.

En segundo lugar aparece la inseguridad con 19,3%. Más atrás quedaron acceso a la vivienda, con 6,4%, y "transporte (aumento de tarifas)", con apenas 1,1% de las respuestas.

Encuesta DC Consultores.

Cómo se vive en el Gran Mendoza

La encuesta también indagó sobre la percepción de la realidad económica en el Gran Mendoza. La opción más elegida fue "se sobrevive (los sueldos no alcanzan para una Mendoza cara)", con el 50,1% de las respuestas.

En segundo lugar quedó la percepción de que la economía "está estancada", con un 33,2%, al considerar que "no hay inversiones que generen empleo privado de calidad". Solo un 16,7% sostuvo que "se puede progresar", aunque "con mucho esfuerzo y varios trabajos", porque la provincia ofrece oportunidades.

Encuesta DC Consultores

Las expectativas hacia 2027

Consultados sobre qué necesita el Gran Mendoza de cara al 2027, el 41,9% respondió que la prioridad son "mejores salarios". Mientras que otro 29% reclamó traer grandes inversiones.

Más atrás aparecieron la necesidad de "bajar impuestos locales", con 22,5%; la "agilización de los trámites municipales", con 3,4%; y apenas un 3,2% consideró que no hace falta introducir cambios porque "así viene bien".