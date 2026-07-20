Trabajo y sueldos: Las principales preocupaciones de los argentinos según una encuesta

Las preocupaciones económicas y salariales pasan por la falta de trabajo y los sueldos bajos. Qué más dice la última encuesta de la Universidad de San Andrés.

La edición de julio de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), realizada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés, reveló que la agenda de preocupación ciudadana en Argentina ha vuelto a girar hacia el sueldo y el trabajo. Aunque desplazó a la inflación que predominaba como punto de molestia, la evolución de los precios se encuentra bastante relacionada con lo manifestado por argentinos, según el relevamiento.

En este contexto, la preocupación por la inflación cayó notablemente al 17%, pero la inquietud por la realidad económica diaria muestra una situación generalizada según la encuesta. Así, los bajos salarios registraron un incremento de 5 puntos respecto al mes anterior y se posicionaron como uno de los problemas más graves para el 35% de los encuestados. Aunque la caída de ingresos había liderado las preocupaciones en los estudios previos, ahora es el empleo lo que más genera incertidumbre con el 38% de los “votos”.

Esta tensión económica se reflejó de manera directa en las expectativas y en la percepción de bienestar mostrados por la encuesta: el 56% de los argentinos percibió que la situación del país empeoró en comparación con el año pasado. Hacia adelante, el optimismo es moderado, ya que solo el 27% mantiene la expectativa de que las cosas mejorarán en el futuro.

El clima económico impactó de lleno en la valoración de la gestión y las instituciones ya que la marcha general: La insatisfacción neta con el rumbo del país se situó en un elevado 68%, mientras que la satisfacción se mantiene estable en un 30% (un piso que, no obstante, supera al de los mismos períodos de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández).

En este marco, la desaprobación al gobierno de Javier Milei alcanzó el 62%, frente a un 34% de aprobación. En el desglose de las políticas públicas, las áreas más vinculadas al gasto e inversión social sufren el mayor castigo: la insatisfacción trepa al 72% en Salud, 72% en Obras Públicas y 71% en Educación. En contraste, sectores como Defensa (33%) y Política Exterior (32%) registran los mayores niveles de conformidad.

El panorama político e institucional El descontento generalizado también se extiende al resto de los poderes del Estado, donde el Ejecutivo lidera la satisfacción con apenas un 26%, seguido por el Judicial (19%) y el Congreso (Diputados y Senado con 17% cada uno). En el plano de las figuras públicas, todos los dirigentes evaluados mantienen un diferencial de imagen negativo. Manuel Adorni se consolida como el funcionario con peor balance (80% de imagen negativa), mientras que el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, lidera la imagen positiva entre los ministros con un 28%. En cuanto a los líderes políticos, Patricia Bullrich cuenta con la mayor imagen positiva bruta (36%), seguida por Axel Kicillof (34%), y Javier Milei y Myriam Bregman (ambos con 33%) De cara al escenario electoral de 2027, la paridad refleja la polarización y la incertidumbre económica del país: un 25% votaría por el peronismo y un 24% por La Libertad Avanza, mientras que un significativo 27% aún no sabe o prefiere no responder.