Los salarios aumentaron 2,2% en mayo y le ganaron a la inflación, según datos oficiales

El organismo oficial difundió el Índice de Salarios de mayo, que mostró un nuevo incremento mensual en las remuneraciones. Cómo le fue a cada sector.

Los salarios superaron a la inflación en mayo.

El Índice de Salarios aumentó 2,2% en mayo respecto de abril y acumuló un crecimiento del 35,9% en los últimos doce meses, según el informe publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El relevamiento también mostró diferencias entre los distintos segmentos del mercado laboral. Mientras el sector privado registrado y el público reflejaron las actualizaciones salariales acordadas en paritarias, el empleo no registrado volvió a exhibir un comportamiento más irregular.

Con esta suba, el indicador total superó levemente a la inflación del mes, que fue del 2,1%, según los datos oficiales del organismo.

El índice de salarios subió 2,2% en mayo de 2026 respecto del mes previo y 35,9% interanual. Indec El desglose por sectores La suba mensual del 2,2% general registrada en mayo fue impulsada por comportamientos dispares entre los principales componentes del mercado laboral:

Sector privado registrado: Mostró un avance mensual que acompañó la pauta general de las negociaciones colectivas de trabajo de las principales actividades productivas.

Mostró un avance mensual que acompañó la pauta general de las negociaciones colectivas de trabajo de las principales actividades productivas. Sector público: Reflejó el impacto de los reajustes acordados en las paritarias estatales tanto a nivel nacional como provincial.

Reflejó el impacto de los reajustes acordados en las paritarias estatales tanto a nivel nacional como provincial. Sector privado no registrado (informal): Mantuvo su habitual rezago y volatilidad, condicionado por la liquidez del mercado y la dinámica del empleo no formal. Con este resultado, el índice acumuló en los primeros cinco meses del año una senda de desaceleración en sus variaciones porcentuales respecto a los ejercicios previos, en línea con el comportamiento general de los precios y la pauta cambiaria fijada por el Poder Ejecutivo.

En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 35,9%, como consecuencia de los incrementos de 29,3% en el sector privado registrado, 27,4% en el sector público y 66,3% en el sector privado no registrado.