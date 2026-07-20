Los salarios aumentaron 2,2% en mayo y le ganaron a la inflación, según datos oficiales

El Índice de Salarios aumentó 2,2% en mayo respecto de abril y acumuló un crecimiento del 35,9% en los últimos doce meses, según el informe publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El organismo oficial difundió el Índice de Salarios de mayo, que mostró un nuevo incremento mensual en las remuneraciones. Cómo le fue a cada sector.
El Índice de Salarios aumentó 2,2% en mayo respecto de abril y acumuló un crecimiento del 35,9% en los últimos doce meses, según el informe publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El relevamiento también mostró diferencias entre los distintos segmentos del mercado laboral. Mientras el sector privado registrado y el público reflejaron las actualizaciones salariales acordadas en paritarias, el empleo no registrado volvió a exhibir un comportamiento más irregular.
Con esta suba, el indicador total superó levemente a la inflación del mes, que fue del 2,1%, según los datos oficiales del organismo.
La suba mensual del 2,2% general registrada en mayo fue impulsada por comportamientos dispares entre los principales componentes del mercado laboral:
Con este resultado, el índice acumuló en los primeros cinco meses del año una senda de desaceleración en sus variaciones porcentuales respecto a los ejercicios previos, en línea con el comportamiento general de los precios y la pauta cambiaria fijada por el Poder Ejecutivo.
En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 35,9%, como consecuencia de los incrementos de 29,3% en el sector privado registrado, 27,4% en el sector público y 66,3% en el sector privado no registrado.