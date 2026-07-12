Villarruel reclamó "mejores salarios" para los docentes y marcó otra diferencia con el Gobierno

Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del discurso económico del Gobierno libertario al expresar su respaldo al “reclamo salarial de los docentes” . La vicepresidente aseguró que quienes se dedican a la enseñanza merecen "reconocimiento, respeto y una retribución acorde" por la tarea que cumplen.

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El mensaje fue publicado durante el aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, donde cursó sus estudios. Allí recordó su paso por la institución y aprovechó la conmemoración para destacar el papel de los educadores , en un contexto de tensión por el financiamiento del sistema educativo.

Las declaraciones llegaron pocas semanas después de que la Corte Suprema dejara firme la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, un fallo que reavivó el debate sobre los recursos destinados a la educación.

A través de sus canales oficiales, la mandataria visibilizó su postura respecto de la situación salarial del sector en medio de las tensiones presupuestarias que mantiene la administración central con las universidades y los gremios docentes.

La reivindicación de la función pedagógica formó parte de una serie de publicaciones que la funcionaria realizó en la red social X para conmemorar la fecha fundacional de su antigua escuela.

El Instituto Social Militar Dámaso Centeno comenzó su historia hace más de un siglo con una idea profundamente argentina: brindar educación, contención y oportunidades a quienes más lo necesitaban.



Desde entonces, miles de alumnos pasaron por sus aulas y encontraron ahí una… pic.twitter.com/Q4y3PnFcQl — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 12, 2026

“Como egresada del Dámaso, guardo un enorme cariño por una institución que forma parte de mi historia personal. En sus pasillos aprendí lecciones que iban mucho más allá de los libros. Guardo los mejores recuerdos y amistades que trascienden las décadas”, sostuvo Villarruel este domingo.

En ese mismo sentido, la funcionaria enfatizó que el impacto formativo de los colegios se sostiene de manera directa sobre el esfuerzo sostenido de las plantas de profesores a lo largo de los años.

Al respecto, remarcó que “nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar” y concluyó que “quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación”, vinculando directamente el progreso del país con el otorgamiento de condiciones laborales y salariales dignas para el personal de las escuelas de todo el territorio.