12 de julio de 2026 - 12:30

Del eufórico posteo de Milei al mensaje de Villarruel: así festejó el Gobierno el triunfo de Argentina

Funcionarios del Gobierno libertario descargaron su emoción con una publicación cargada de euforia ante la sufrida clasificación de la Selección Argentina a semifinales del Mundial 2026.

Milei y funcionarios del Gobierno celebraron el triunfo de la Selección Argentina.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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Los mensajes reflejaron estilos completamente distintos. Mientras que Milei publicó una frase cargada de euforia y fiel a su lenguaje habitual con la que se hizo conocido, Villarruel compartió una imagen de los festejos y eligió destacar al plantel por representar un motivo de orgullo para todos los argentinos.

Los funcionarios utilizaron sus perfiles en X para volcar sus inmediatas repercusiones tras el agónico desenlace del encuentro mundialista disputado en Kansas.

Repercusiones en Casa Rosada

El jefe de Estado recurrió a su estilo discursivo de alto voltaje para manifestar su desahogo ante la victoria del equipo liderado por Lionel Messi y exclamó de forma tajante ante sus seguidores: “VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! LRPMQLRCRMP…”.

Por su parte, la titular del Senado de la Nación adoptó un tono de reconocimiento institucional y felicitó a los futbolistas por el logro deportivo alcanzado en el certamen ecuménico, destacando el rol del plantel como un factor de unidad nacional.

En su publicación, que incluyó una fotografía alusiva a los festejos, la funcionaria expresó su gratitud hacia la delegación nacional y manifestó públicamente: “¡Gracias por darnos tantas alegrías! Gracias por ser el orgullo de todos los argentinos”.

Las expresiones de la fórmula presidencial se sumaron a la oleada de festejos de la ciudadanía tras un partido que colocó al seleccionado argentino entre los cuatro mejores equipos del torneo internacional, donde ahora enfrentará a Inglaterra en semis.

Otros funcionarios del gobierno libertario también expresaron su felicidad en redes sociales. Entre ellos, Patricia Bullrich compartió una foto suya con la camiseta de la Selección Argentina junto a una estrofa de la canción que se volvió popular en los últimos días: “Queremos ser campeones otra vez”.

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