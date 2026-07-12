Del eufórico posteo de Milei al mensaje de Villarruel: así festejó el Gobierno el triunfo de Argentina

El sufrido triunfo de la Selección Argentina sobre Suiza también tuvo su repercusión en la Casa Rosada . Ni bien se terminó el partido, Javier Milei y Victoria Villarruel recurrieron a las redes sociales para celebrar la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a las semifinales del Mundial 2026.

El derrame inverso de Milei y el peronismo en modo avión

Milei pone en marcha el "plan de reelección" y negocia con gobernadores bajo una condición

Los mensajes reflejaron estilos completamente distintos. Mientras que Milei publicó una frase cargada de euforia y fiel a su lenguaje habitual con la que se hizo conocido, Villarruel compartió una imagen de los festejos y eligió destacar al plantel por representar un motivo de orgullo para todos los argentinos.

Los funcionarios utilizaron sus perfiles en X para volcar sus inmediatas repercusiones tras el agónico desenlace del encuentro mundialista disputado en Kansas.

El jefe de Estado recurrió a su estilo discursivo de alto voltaje para manifestar su desahogo ante la victoria del equipo liderado por Lionel Messi y exclamó de forma tajante ante sus seguidores: “VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! LRPMQLRCRMP…” .

Por su parte, la titular del Senado de la Nación adoptó un tono de reconocimiento institucional y felicitó a los futbolistas por el logro deportivo alcanzado en el certamen ecuménico, destacando el rol del plantel como un factor de unidad nacional.

En su publicación, que incluyó una fotografía alusiva a los festejos, la funcionaria expresó su gratitud hacia la delegación nacional y manifestó públicamente: “¡Gracias por darnos tantas alegrías! Gracias por ser el orgullo de todos los argentinos”.

¡Gracias por darnos tantas alegrías!

Gracias por ser el orgullo de todos los argentinos. pic.twitter.com/UwRtFnl0zL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 12, 2026

Las expresiones de la fórmula presidencial se sumaron a la oleada de festejos de la ciudadanía tras un partido que colocó al seleccionado argentino entre los cuatro mejores equipos del torneo internacional, donde ahora enfrentará a Inglaterra en semis.

Otros funcionarios del gobierno libertario también expresaron su felicidad en redes sociales. Entre ellos, Patricia Bullrich compartió una foto suya con la camiseta de la Selección Argentina junto a una estrofa de la canción que se volvió popular en los últimos días: “Queremos ser campeones otra vez”.