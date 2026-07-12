La victoria invisible de la Selección Argentina de Lionel Scaloni: El abrazo que nos debíamos como país

Esta Selección ArgentIna nos emociona desde la entrega, nos contagia un sentido de pertenencia adormecido y nos devuelve la sagrada capacidad de ilusionarnos.

Lionel Messi, líder absoluto de la Selección Argentina EFE Con ellos en la cancha, ocurre el milagro laico: las grietas se diluyen en la nada. Esta Selección nos emociona desde la entrega, nos contagia un sentido de pertenencia adormecido y nos devuelve la sagrada capacidad de ilusionarnos justo cuando la realidad cotidiana se vuelve más hostil y las crisis económicas y sociales aprietan con más fuerza. Dejaron de ser estrellas aisladas para consolidarse como una familia que no conoce de techos ni límites.

En ese andar, nos vemos todos reflejados, enarbolados bajo una misma bandera que ya no discrimina. Durante noventa o ciento veinte minutos, el reloj del país se detiene por completo y las etiquetas impuestas por la diaria se borran de un plumazo: en la tribuna o frente al televisor no hay castas, no hay planes, no existen diferencias ideológicas, ni gallinas, ni bosteros.