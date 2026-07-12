La Selección Argentina venció a Suiza y al cansancio, y jugará con Inglaterra las semifinales del Mundial 2026

La Selección Argentina sufrió ante Suiza, y tuvo que batallar hasta el tiempo extra para quedarse con el triunfo por los cuartos de final del Mundial 2026. Fue 3 a 1, con los goles de Alexis MacAllister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ndoye lo había igualado. Ahora se viene Inglaterra.

La Albiceleste había empezado algo dubitativa y nerviosa, con un par de pérdidas que hacían pensar en otra jornada complicada. Sin embargo, logró abrir el marcador de forma rápida y eso lo tranquilizó por demás. Recién transcurrían 10 minutos cuando Messi ejecutó el córner, y Alexis MacAllister cambió la trayectoria con un cabezazo inatajable.

A partir de ese momento, el elenco de Scaloni cedió la pelota y el campo, para dedicarse casi exclusivamente a defender ante una Suiza que movió con criterio el balón, esperando su momento para golpear.

De todas formas, durante todo el primer tiempo, el cuadro Helvético solo tuvo un remate de media distancia de Sou que murió en las manos de Emiliano Martínez, y una pelota filtrada para Embolo, que perdió ante la cobertura de Lisandro Martínez y el Dibu. Nada más.

El complemento fue parecido. El Rojo manejó la redonda y Argentina se replegó demasiado contra su arco. Sin embargo, hubo un cambio, y es que las ocasiones de peligro comenzaron a apilarse en el arco nacional.

Los avisos se dieron por el costado derecho de la defensa, donde Nahuel Molina padeció con los embates de Ndoye. El extremo Suizo avisó con un centro para el cabezazo de Embolo, y luego tuvo uno propio que exigió la buena respuesta de Emiliano Martínez. Después de esas advertencias, el número 11 armó una pared con Ricardo Rodríguez y definió con clase entre las piernas del Dibu.

La única duda que quedó en relación al largo lapso donde la Albiceleste no tuvo control del trámite es si fue una estrategia para cuidar piernas, o si fue la consecuencia de la búsqueda del empate de Suiza.

En ese momento de zozobra, ocurrió una buena noticia para la Argentina. En un cruce con Leandro Paredes, Embolo simuló de forma muy grotesca una caída, recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con un hombre menos. La respuesta de Scaloni fue el ingreso de Nico González, Lautaro Martínez, y Gonzalo Montiel en lugar de Tagliafico, De Paul, y Molina.

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 EFE

La primera de peligro real llegó varios minutos después, con un centro de Nico González que Alexis MacAllister cabeceó por encima del travesaño. Al rato, Messi aceleró tras una secuencia de pases en la puerta del área, y sacó un remate apenas desviado. Sin embargo, por momentos pareció que al conjunto Albiceleste le faltó una marcha más para ir a buscar el triunfo, y el tiempo extra se hizo realidad.

La modificación para jugar el suplementario fue la entrada de Thiago Almada por Enzo Fernández. Así, Argentina buscó más vértigo y velocidad en el tramo decisivo del campo de juego. El volante monopolizó los ataques, y se acercó con ambición al gol en varias oportunidades.

Salvo por el mencionado Almada, los de Scaloni no lograron cambiar el semblante. A pesar de contar con un hombre más y reunir la responsabilidad de quedarse con el triunfo, careció de fuego sagrado, se quedó sin resto físico, y por momentos hasta aburrió. El DT agotó cambios con la entrada del Flaco López por Paredes, acalambrado.

Cuando parecía que el panorama era cada vez más oscuro, Argentina se encendió una vez más y pasó a ganarlo. A los 112’, Julián Álvarez le reventó el arco a Kobel, y la clavó en el ángulo desde media distancia. Explosión Albiceleste, por la importancia del tanto de la Araña. Ya con Suiza tirado en ataque, Lautaro Martínez lo liquidó en una contra que contó con la conducción de Almada.

Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina EFE

Sin sobrarle nada, la Selección Argentina se quedó con el triunfo ante Suiza, y logró superar una fase más del Mundial 2026. Así, se aseguró jugar 8 partidos, y confirmó el duelo impactante ante Inglaterra del próximo miércoles.

Minuto a minuto y estadísticas de la Selección Argentina - Suiza: