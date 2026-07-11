11 de julio de 2026 - 23:02

Las mejores fotos de la Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

El elenco Albiceleste enfrentó a Suiza en el duelo de cuartos de final del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium. Postales de otra noche de Selección.

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 1/11

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 2/11

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 3/11

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 4/11

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 5/11

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 6/11

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina Foto 7/11

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 8/11

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Lionel Messi, referente de la Selección Argentina Foto 9/11

Lionel Messi, referente de la Selección Argentina

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 10/11

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 11/11

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
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