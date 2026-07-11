Las mejores fotos de la Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

El elenco Albiceleste enfrentó a Suiza en el duelo de cuartos de final del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium. Postales de otra noche de Selección.
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Lionel Messi, referente de la Selección Argentina
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026