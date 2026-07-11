La Selección Argentina contó con un público respetable: el aliento incondicional del hincha en Kansas City

Los fanáticos de la Albiceleste volvieron a construir un ambiente impresionante para alentar al cuadro nacional en el Mundial 2026.
El color de los hinchas de la Selección Argentina ante Suiza
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