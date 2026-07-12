12 de julio de 2026 - 00:58

Las mejores fotos de la victoria Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

El elenco Albiceleste pasó a Suiza en el duelo de cuartos de final del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium. Postales de otra noche de Selección.

Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina Foto 1/13

Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina

Por EFE
Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina Foto 2/13

Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza por el Mundial 2026 Foto 3/13

Selección Argentina ante Suiza por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 4/13

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Lionel Messi, referente de la Selección Argentina Foto 5/13

Lionel Messi, referente de la Selección Argentina

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 6/13

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 7/13

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 8/13

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 9/13

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 10/13

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina Foto 11/13

Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 12/13

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 Foto 13/13

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por EFE
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