Las mejores fotos de la victoria Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

El elenco Albiceleste pasó a Suiza en el duelo de cuartos de final del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium. Postales de otra noche de Selección.
Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina
Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina
Selección Argentina ante Suiza por el Mundial 2026
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Lionel Messi, referente de la Selección Argentina
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026
Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026