Lionel Scaloni tomaría una inédita decisión con el once inicial de la Selección Argentina

El entrenador Albiceleste define la formación que enfrentará a Suiza, este sábado en el Arrowhead Stadium.

La Selección Argentina cuenta las horas para saltar al campo a juego a disputar los cuartos de final del Mundial 2026. En ese contexto, el entrenador Lionel Scaloni planifica el once inicial que tendrá el desafío de superar a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Está claro que el sufrimiento en el trámite ante Egipto puso en tela de juicio el rendimiento colectivo de la Albiceleste. La preocupación por el flojo andamiaje colectivo del equipo, y en especial de mitad de cancha hacia atrás, estableció dudas entre fanáticos y medios de comunicación sobre lo que se verá en campo ante Suiza.

Lionel Scaloni mantiene dos dudas para jugar con Suiza: Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina EFE Sin embargo, el cuerpo técnico no piensa lo mismo. Lionel Scaloni quedó conforme con la entrega del plantel, la ráfaga de buen fútbol en el tramo final del primer tiempo, y la remontada en los minutos definitorios. Por eso, la formación inicial podría sufrir muy pocas modificaciones y ser muy parecida a la del último martes.

Las dudas son dos. Por un lado, la del lateral derecho entre Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. El exRiver ingresó para colaborar con el segundo tanto de Argentina, pero el exBoca fue titular. Mientras tanto, otra incógnita es la del delantero que acompañará a Lionel Messi. Una opción es respetar la titularidad de Julián Álvarez, que mejoró respecto a encuentros anteriores; la otra es Lautaro Martínez, que está cumpliendo con una gran Copa del Mundo en todos los aspectos, salvo en el gol.

En ambos casos, el DT esperará hasta último momento para ver el semblante de cada uno, el estado físico y el planteo del rival. Recién ahí tomará una determinación. Lo que queda claro es que el resto del equipo sería el mismo que enfrentó a Egipto.