Uno por uno, todos los cuartos de final de la Selección Argentina en los Mundiales

La Selección Argentina volverá a jugar por un lugar entre los cuatro mejores del mundo . Después de remontar un partido inolvidable frente a Egipto, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 .

Lionel Scaloni tomaría una inédita decisión con el once inicial de la Selección Argentina

Alarma en el búnker de Suiza a horas de chocar con la Selección Argentina por el Mundial 2026

Será la novena aparición de la Albiceleste en esta instancia. La primera ocurrió en Inglaterra 1966 y hubo que esperar 20 años para volver a verla en cuartos, debido tanto a eliminaciones anteriores como a los formatos utilizados en 1974, 1978 y 1982, que incluían una segunda fase de grupos.

Hasta el momento, el balance es completamente parejo: cuatro victorias y cuatro derrotas . Este es el repaso, uno por uno, de todos los antecedentes.

La primera vez fue el 23 de julio de 1966, en Wembley y frente al seleccionado anfitrión. El encuentro quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín , quien permaneció varios minutos dentro del campo mientras discutía la decisión del árbitro alemán Rudolf Kreitlein.

Con Argentina en inferioridad numérica, Inglaterra encontró el único gol por medio de Geoff Hurst y avanzó hacia un título que terminaría conquistando como local. La eliminación quedó instalada en la memoria argentina como uno de los partidos más polémicos de su historia.

México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra

Veinte años después, el rival volvió a ser Inglaterra, pero esta vez el escenario fue el estadio Azteca. Diego Armando Maradona protagonizó una de las actuaciones más célebres de todos los Mundiales.

Primero convirtió el gol conocido como “la Mano de Dios”. Apenas unos minutos más tarde, recibió en su propio campo, dejó rivales en el camino y marcó el elegido por la FIFA como el Gol del Siglo. Gary Lineker descontó sobre el cierre, pero Argentina resistió y continuó su camino hacia el segundo título mundial.

Italia 1990: Argentina 0-0 Yugoslavia, 3-2 por penales

El equipo de Carlos Bilardo llegó golpeado y volvió a encontrarse con un partido trabado. Yugoslavia jugó buena parte del encuentro con diez futbolistas, pero Argentina no consiguió romper el cero durante los 120 minutos.

La definición quedó en manos de Sergio Goycochea, quien atajó dos penales y sostuvo a la Selección incluso después de que Maradona fallara su remate. Argentina ganó 3-2 y avanzó a la semifinal contra Italia.

Francia 1998: Países Bajos 2-1 Argentina

Argentina venía de eliminar a Inglaterra por penales y enfrentó a una selección neerlandesa de enorme calidad. Patrick Kluivert abrió el marcador y Claudio López respondió rápidamente para establecer el empate.

Cuando el partido parecía dirigirse al alargue, Ariel Ortega fue expulsado tras un cruce con el arquero Edwin van der Sar. Poco después, Dennis Bergkamp controló un pase largo de manera magistral y convirtió el 2-1 definitivo en el último minuto.

Alemania 2006: Argentina 1-1 Alemania, 2-4 por penales

El seleccionado de José Pekerman se puso en ventaja con un cabezazo de Roberto Ayala y durante varios minutos controló al equipo anfitrión. El partido cambió cuando Roberto Abbondanzieri salió lesionado y fue reemplazado por Leonardo Franco.

Miroslav Klose empató cerca del final y el encuentro llegó a los penales. Jens Lehmann detuvo los remates de Ayala y Esteban Cambiasso, mientras los cuatro ejecutantes alemanes convirtieron. Lionel Messi, con 19 años, permaneció en el banco de suplentes durante toda la eliminación.

Sudáfrica 2010: Alemania 4-0 Argentina

Cuatro años después llegó la derrota más dura de este recorrido. Alemania abrió el marcador prácticamente desde el vestuario con Thomas Müller y obligó al equipo dirigido por Maradona a buscar el empate.

Argentina tuvo momentos de dominio, pero dejó cada vez más espacios. En el segundo tiempo, Miroslav Klose marcó dos goles y Arne Friedrich agregó el restante para completar el 4-0 en Ciudad del Cabo.

Brasil 2014: Argentina 1-0 Bélgica

La Selección llegó a Brasilia con una oportunidad que había esperado durante 24 años. Gonzalo Higuaín aprovechó un rebote en el borde del área y conectó una volea cruzada para marcar el único gol en el comienzo del partido.

El equipo de Alejandro Sabella defendió la ventaja con orden y contó con una intervención decisiva de Javier Mascherano ante Kevin De Bruyne. Argentina regresó a una semifinal mundialista por primera vez desde Italia 1990.

Qatar 2022: Argentina 2-2 Países Bajos, 4-3 por penales

Nahuel Molina abrió el marcador después de una asistencia extraordinaria de Messi, quien luego amplió la ventaja desde el punto penal. El partido parecía controlado, pero Wout Weghorst descontó y convirtió el empate neerlandés en la última jugada del tiempo reglamentario.

Después de un alargue cargado de tensión, Emiliano Martínez atajó los dos primeros penales de Países Bajos. Lautaro Martínez convirtió el remate decisivo y selló el 4-3 que llevó a Argentina a la semifinal contra Croacia.

El partido quedó recordado también por sus cruces, las numerosas amonestaciones y la frase “¿Qué mirás, bobo?” pronunciada por Messi después del encuentro.

Estados Unidos 2026: Argentina vs. Suiza

La novena historia todavía está por escribirse. Argentina llegó a los cuartos después de vencer 3-2 a Egipto, en un partido en el que perdía por dos goles cuando quedaban apenas 11 minutos para el cierre.

Cristian Romero inició la remontada, Messi convirtió el empate y Enzo Fernández marcó el gol de la clasificación en tiempo agregado. El próximo rival será Suiza, que eliminó a Colombia y buscará alcanzar por primera vez las semifinales de un Mundial.

El encuentro se disputará el sábado 11 de julio en Kansas City. Argentina intentará inclinar por primera vez su balance histórico en cuartos: hasta ahora ganó cuatro y perdió cuatro.