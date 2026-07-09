Locura por la Scaloneta: la reventa oficial estalló y ofrecen entradas para Argentina-Suiza por hasta US$115.000

La expectativa por el partido entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 hizo explotar el mercado de reventa oficial de la FIFA, donde algunas entradas llegaron a ofrecerse por hasta 115.000 dólares .

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El encuentro se disputará este sábado desde las 22 (hora argentina) en el Kansas City Stadium , luego de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotara 3 a 2 a Egipto en un partido electrizante, mientras que Suiza avanzó tras eliminar por penales a Colombia.

La clasificación del vigente campeón del mundo desató una verdadera fiebre entre los hinchas argentinos, que buscan asegurarse un lugar en las tribunas para acompañar al equipo en una instancia decisiva del certamen.

Según los valores publicados en la plataforma oficial de reventa de la FIFA, todavía es posible encontrar localidades para los sectores más altos del estadio por valores que oscilan entre US$1.500 y US$3.000 .

Sin embargo, para buena parte de las ubicaciones disponibles, los precios ya rondan los US$5.000 , mientras que las plateas preferenciales y los sectores ubicados junto al campo de juego alcanzan cifras exorbitantes.

En algunos casos, los propietarios de los tickets publicaron sus entradas por más de US$100.000, con un máximo de US$115.000, convirtiéndose en uno de los valores más altos registrados en la reventa durante el Mundial.

El sistema oficial permite que cada propietario establezca libremente el precio de venta de su entrada, mientras que la FIFA actúa como intermediaria para garantizar la autenticidad de la operación y el traspaso seguro de los boletos.

Los precios casi se duplicaron

La escalada de los valores ya se había hecho visible en el partido de octavos de final frente a Cabo Verde, cuando algunas entradas premium llegaron a ofrecerse por US$57.500.

Ahora, con la Selección instalada entre los ocho mejores del Mundial y a un paso de las semifinales, el valor máximo prácticamente se duplicó, reflejando la enorme demanda generada por los hinchas argentinos y la escasez de localidades disponibles.

El fenómeno volvió a abrir el debate sobre el sistema oficial de reventa de la FIFA, que en otros encuentros del torneo también recibió cuestionamientos por los elevados precios publicados y las comisiones aplicadas tanto a compradores como a vendedores.

Mientras tanto, la Scaloneta buscará este sábado un lugar entre los cuatro mejores del mundo, en un partido que promete un estadio repleto y una masiva presencia de fanáticos argentinos, aun cuando para muchos conseguir una entrada se haya convertido en un verdadero lujo.