Murat Yakin, DT de Suiza, desafía al campeón: "Argentina no es invencible"

Suiza eliminó a Colombia por penales tras empatar sin goles en los octavos de final del Mundial 2026. Con la clasificación asegurada para los cuartos de final, el entrenador Murat Yakin utilizó la conferencia de prensa para marcar el terreno frente a su próximo rival, la selección argentina liderada por Lionel Scaloni.
Suiza superó la barrera de los octavos en una definición que llegó hasta el último disparo desde los doce pasos. Granit Xhaka, Zeki Amdouni y Cedric Itten convirtieron sus ejecuciones, mientras que Rúben Vargas sentenció la eliminatoria con un remate cruzado que dejó en el camino al conjunto cafetero.
Mundial 2026. Rubén Vargas de Suiza celebra el pase a cuartos de final frente a Colombia. Ahora los helvéticos jugarán el sábado ante la Selección Argentina.
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El desafío de Murat Yakin ante el vigente campeón del mundo
La mirada del conjunto europeo se trasladó de inmediato al compromiso del próximo sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas. Yakin no mostró reparos al analizar el potencial del defensor del título. “Esta es una oportunidad única, se pudo ver que la Argentina no es invencible”, aseguró el entrenador para calentar la previa del enfrentamiento.https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2074860834723897579/video/1
Respecto al planteo táctico y las aspiraciones de su equipo para la siguiente ronda, el director técnico fue tajante. “Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular”, agregó Yakin, para luego insistir: “Por supuesto que trataremos de vencer al campeón”.
Sin embargo, dentro del vestuario suizo convive una visión más cautelosa sobre el poderío de la Albiceleste. “Argentina es un equipazo. Tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Tiene a Messi, el mejor”, declaró el lateral Ricardo Rodríguez, quien disputó todos los encuentros de esta cita mundialista como titular.
Canadá y Suiza, por el Mundial 2026
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Rodríguez también analizó el nivel mostrado ante Colombia, distanciándose de la seguridad absoluta de su entrenador. “Podría haber ganado cualquiera de los dos, pero la suerte estuvo de nuestra parte”, admitió el defensor de madre chilena al cierre del encuentro. El cuerpo técnico suizo enfrenta ahora la preocupación por las bajas físicas. Yakin aludió a la lesión de Johan Manzambi, sufrida en la última práctica. “Se trata de una lesión que no se puede curar en poco tiempo”, reveló el seleccionador, aunque el alcance preciso del malestar físico del jugador sigue bajo evaluación médica antes del viaje a Kansas.