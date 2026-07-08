Murat Yakin, DT de Suiza, desafía al campeón: "Argentina no es invencible"

Mientras el defensor Ricardo Rodríguez elogia a Messi, el técnico Murat Yakin asegura que enfrentar a la Albiceleste es una oportunidad única para ganar.

El DT de Suiza calienta la previa contra Scaloni: "Trataremos de vencer al actual campeón"

Suiza eliminó a Colombia por penales tras empatar sin goles en los octavos de final del Mundial 2026. Con la clasificación asegurada para los cuartos de final, el entrenador Murat Yakin utilizó la conferencia de prensa para marcar el terreno frente a su próximo rival, la selección argentina liderada por Lionel Scaloni.

Suiza superó la barrera de los octavos en una definición que llegó hasta el último disparo desde los doce pasos. Granit Xhaka, Zeki Amdouni y Cedric Itten convirtieron sus ejecuciones, mientras que Rúben Vargas sentenció la eliminatoria con un remate cruzado que dejó en el camino al conjunto cafetero.

Mundial 2026. Rubén Vargas de Suiza celebra el pase a cuartos de final frente a Colombia. Ahora los helvéticos jugarán el sábado ante la Selección Argentina. EFE/EPA/BOB FRID El desafío de Murat Yakin ante el vigente campeón del mundo La mirada del conjunto europeo se trasladó de inmediato al compromiso del próximo sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas. Yakin no mostró reparos al analizar el potencial del defensor del título. “Esta es una oportunidad única, se pudo ver que la Argentina no es invencible”, aseguró el entrenador para calentar la previa del enfrentamiento.https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2074860834723897579/video/1

Respecto al planteo táctico y las aspiraciones de su equipo para la siguiente ronda, el director técnico fue tajante. “Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular”, agregó Yakin, para luego insistir: “Por supuesto que trataremos de vencer al campeón”.

Sin embargo, dentro del vestuario suizo convive una visión más cautelosa sobre el poderío de la Albiceleste. “Argentina es un equipazo. Tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Tiene a Messi, el mejor”, declaró el lateral Ricardo Rodríguez, quien disputó todos los encuentros de esta cita mundialista como titular.