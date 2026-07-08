En una farmacia, en una gomería y hasta en alta mar: los alocados festejos por la épica remontada de la Selección

La épica remontada de la Selección argentina ante Egipto , que pasó de estar dos goles abajo a imponerse 3-2 para sellar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, no solo hizo estallar de alegría a los miles de hinchas presentes en el estadio de Atlanta. También desató una catarata de festejos que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

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Desde temprano, muchos argentinos siguieron el encuentro desde sus lugares de trabajo, con televisores improvisados, computadoras o celulares apoyados sobre escritorios, mostradores y herramientas.

Este video en Argentina con la explosión al momento del 3-2 de Enzo Fernández EN PLENA CALLE. Increíble. ❤️ pic.twitter.com/BpMCq8s9Sh

Uno de los videos más compartidos mostró a empleados de una farmacia que, apenas Enzo Fernández marcó el gol de la victoria en tiempo de descuento, estallaron en abrazos y gritos frente a clientes que terminaron sumándose a la celebración.

Una locura. Cómo si fuera en la final de un Mundial. Así se vivió el tercer gol de Argentina en una farmacia de calle 9 de Julio al 900. El de negro es un cliente que terminó abrazado con los empleados. Only in Córdoba... pic.twitter.com/0SGoxsi5Ps

En una gomería, los mecánicos dejaron por unos minutos las cubiertas y las herramientas para cantar, saltar y agitar banderas argentinas tras el pitazo final. La escena se repitió en talleres, oficinas, supermercados, kioscos, comercios y fábricas de distintos puntos del país.

Emocionante festejo de los 3 goles en una gomeria de Morón.



QUE LINDO ES SER ARGENTINO pic.twitter.com/49QDnldNNb — MARRA XENEIZE (@Marraxeneize) July 8, 2026

Entre las imágenes que más repercusión generaron aparecieron las de un grupo de marineros que siguió el partido desde un barco en alta mar. Al concretarse la clasificación, los tripulantes celebraron sobre la cubierta con abrazos, cánticos y banderas celestes y blancas, en un video que acumuló miles de reproducciones.

#Mundial2026 Emocionante: el alocado festejo de gol de marineros marplatenses que vieron el partido de Argentina en altamar pic.twitter.com/sFpBt5u0Sl — Mi8 (@canal8mdp) July 8, 2026

También circularon registros de trabajadores de la construcción, choferes, personal gastronómico y empleados de diferentes rubros que interrumpieron por unos instantes sus tareas para vivir el desenlace de un partido que quedará entre los más emocionantes del torneo.

JAJAJA, un hincha argentino se puso a leer LA BIBLIA en los minutos finales de Argentina-Egipto y justo llega el gol de Enzo Fernández.



“SEGUÍ LEYENDO”, LE GRITAN LOS AMIGOS.



Espectacular video. pic.twitter.com/DgA9wtyYlK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 7, 2026

Como ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022, las redes sociales volvieron a convertirse en una enorme tribuna federal, donde hinchas de todo el país compartieron su alegría y demostraron que, sin importar el lugar ni la actividad que estuvieran realizando, el fútbol volvió a unir a los argentinos en un festejo colectivo.