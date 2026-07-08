En una farmacia, en una gomería y hasta en alta mar: los alocados festejos por la épica remontada de la Selección

La épica remontada de la Selección argentina ante Egipto, que pasó de estar dos goles abajo a imponerse 3-2 para sellar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, no solo hizo estallar de alegría a los miles de hinchas presentes en el estadio de Atlanta. También desató una catarata de festejos que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.
Desde temprano, muchos argentinos siguieron el encuentro desde sus lugares de trabajo, con televisores improvisados, computadoras o celulares apoyados sobre escritorios, mostradores y herramientas.
Uno de los videos más compartidos mostró a empleados de una farmacia que, apenas Enzo Fernández marcó el gol de la victoria en tiempo de descuento, estallaron en abrazos y gritos frente a clientes que terminaron sumándose a la celebración.
En una gomería, los mecánicos dejaron por unos minutos las cubiertas y las herramientas para cantar, saltar y agitar banderas argentinas tras el pitazo final. La escena se repitió en talleres, oficinas, supermercados, kioscos, comercios y fábricas de distintos puntos del país.
Entre las imágenes que más repercusión generaron aparecieron las de un grupo de marineros que siguió el partido desde un barco en alta mar. Al concretarse la clasificación, los tripulantes celebraron sobre la cubierta con abrazos, cánticos y banderas celestes y blancas, en un video que acumuló miles de reproducciones.
También circularon registros de trabajadores de la construcción, choferes, personal gastronómico y empleados de diferentes rubros que interrumpieron por unos instantes sus tareas para vivir el desenlace de un partido que quedará entre los más emocionantes del torneo.
Como ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022, las redes sociales volvieron a convertirse en una enorme tribuna federal, donde hinchas de todo el país compartieron su alegría y demostraron que, sin importar el lugar ni la actividad que estuvieran realizando, el fútbol volvió a unir a los argentinos en un festejo colectivo.