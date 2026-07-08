Encuesta nacional: hasta dónde piensan los argentinos que llegara la Selección Argentina en el Mundial 2026

La ilusión mundialista de los argentinos encontró un nuevo respaldo en una encuesta nacional y, apenas un día después, la Selección Argentina volvió a alimentar ese optimismo con una remontada agónica frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

Nueva encuesta: qué condiciones le pone la sociedad a Milei para su reelección en 2027

El relevamiento de Realle Dalla Torre Consultores , dirigido por la analista política Martha Reale , incluyó un apartado especial denominado "Bonus Track: Lo que nos une" , en el que buscó medir el nivel de confianza de la sociedad en el equipo dirigido por Lionel Scaloni .

El resultado mostró un amplio consenso en torno a las posibilidades de la Albiceleste de defender el título obtenido en Qatar 2022 . La publicación de esos datos coincidió con una de las victorias más emotivas del seleccionado argentino en la actual Copa del Mundo.

Luego de estar dos goles abajo ante Egipto hasta los últimos minutos del encuentro, el equipo revirtió el resultado y se impuso por 3 a 2 para avanzar a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará este sábado a las 22, a la selección de Suiza .

En un informe atravesado por indicadores sobre economía, gestión de gobierno, intención de voto y preocupaciones sociales, la consultora decidió cerrar el estudio con una pregunta ajena a la política.

El objetivo fue medir si existía algún tema capaz de generar coincidencias en una sociedad que, según la propia encuesta, aparece dividida frente al rumbo económico y político del país. Los resultados muestran que la Selección nacional ocupa ese lugar.

El 73,5% de los encuestados respondió que Argentina volverá a consagrarse campeona del mundo, mientras que otro 23,8% consideró que el equipo al menos alcanzará las semifinales del torneo. Apenas el 2,7% sostuvo que quedará eliminado antes de esa instancia.

En otras palabras, más de nueve de cada diez argentinos creen que el seleccionado llegará entre los cuatro mejores equipos del Mundial.

Una ilusión que se fortaleció en la cancha

El optimismo reflejado por la encuesta encontró rápidamente un correlato deportivo.

En los octavos de final, Argentina protagonizó una remontada frente a Egipto luego de encontrarse 0-2 en desventaja durante gran parte del encuentro. Con una reacción en los minutos finales, el conjunto de Lionel Scaloni dio vuelta el resultado y consiguió la clasificación a los cuartos de final.

La victoria no solo mantuvo vigente la defensa del título mundial, sino que también reforzó el clima de confianza que ya reflejaba el sondeo realizado antes del partido. Ahora el seleccionado tendrá un nuevo desafío cuando enfrente a Suiza por un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Un consenso que trasciende la política

La inclusión de este apartado no fue casual. En la presentación del informe, Realle Dalla Torre Consultores sostiene que, en un escenario caracterizado por la polarización política y las diferencias sobre la situación económica, la Selección aparece como uno de los pocos factores capaces de generar una expectativa compartida.

Mientras la encuesta muestra opiniones divididas sobre la gestión del Gobierno, las perspectivas económicas y las responsabilidades por la situación del país, el equipo de Lionel Scaloni reúne un respaldo prácticamente unánime en torno a sus posibilidades deportivas.

Ese contraste explica el nombre elegido para el capítulo final del relevamiento: "Lo que nos une", un espacio que deja por un momento la discusión política para reflejar uno de los pocos consensos que hoy parecen atravesar a la sociedad argentina: la confianza en la Selección y la ilusión de volver a conquistar una Copa del Mundo.