Nueva encuesta: qué condiciones le pone la sociedad a Milei para su reelección en 2027

Una encuesta nacional elaborada por Realle Dalla Torre Consultores , la firma que dirige la analista política Martha Reale , mostró un escenario de contrastes para el gobierno de Javier Milei .

Una encuesta asegura que el 62,8% de la gente desaprueba la gestión de Milei: a quién votaría en 2027

Si bien el Presidente mantiene una ventaja en el plano electoral y continúa liderando la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2027 , la evaluación de su gestión sigue siendo mayoritariamente negativa y el malestar económico continúa marcando el humor social.

El relevamiento, realizado entre el 25 y el 30 de junio sobre una muestra de 1.360 casos en todo el país, también refleja un cambio en la agenda pública. La corrupción registró el mayor crecimiento entre las preocupaciones ciudadanas durante el último mes y volvió a ubicarse entre los principales problemas señalados por los argentinos, incluso por encima de la inflación.

En ese contexto, el estudio expone un escenario político en el que el oficialismo conserva una posición competitiva desde el punto de vista electoral, mientras la oposición aún no logra consolidar una alternativa que dispute ese liderazgo.

Al mismo tiempo, persiste una fuerte preocupación por la situación económica cotidiana, el empleo y la pérdida del poder adquisitivo.

La corrupción vuelve al centro de la agenda

Uno de los datos que la consultora identifica como la principal novedad del mes es el crecimiento de la corrupción entre las preocupaciones ciudadanas.

El porcentaje de personas que mencionó ese tema pasó del 29,2% en mayo al 37,2% en junio, un incremento de ocho puntos porcentuales que la ubicó entre las cuatro principales preocupaciones del país y por encima de la inflación.

En el informe, Realle Dalla Torre Consultores atribuye ese salto a la intensa exposición pública que tuvieron distintos casos durante las últimas semanas. Uno de estos hechos es el que involucró al ahora exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de otros episodios de fuerte repercusión mediática que mantuvieron el tema instalado en la agenda pública.

Según plantea la consultora, el incremento alcanzó tanto al oficialismo como a sectores de la oposición y será necesario observar las próximas mediciones para determinar si se trata de un fenómeno coyuntural o del inicio de una tendencia más consolidada.

Pese a ese crecimiento, la pérdida del poder adquisitivo continúa siendo la principal preocupación de los argentinos. El 52,3% respondió que el principal problema es que "no alcanza el dinero", seguido por el empleo (40,5%), la inseguridad (39,5%), el aumento de las tarifas de los servicios públicos (37,5%), la corrupción (37,2%) y la inflación (28,4%).

Gestión con desaprobación mayoritaria

Más allá de la fortaleza electoral que refleja la encuesta, la evaluación de la gestión nacional continúa siendo negativa. El 54,5% de los consultados desaprueba el gobierno nacional, mientras que el 30,7% lo aprueba y el 14,8% no expresó una posición definida.

El relevamiento también muestra que Milei continúa encabezando el ranking de imagen positiva entre los principales dirigentes nacionales. El Presidente alcanza una imagen favorable del 38%, por encima de Patricia Bullrich (34,2%), Axel Kicillof (31,8%), Cristina Fernández de Kirchner (31,1%) y Victoria Villarruel (27,3%).

Sin embargo, todos los dirigentes evaluados presentan un diferencial negativo entre imagen positiva e imagen negativa, una señal del nivel de polarización que continúa caracterizando al escenario político nacional.

Milei conserva la delantera en el escenario electoral

Sin embargo, la encuesta ubica al líder de La Libertad Avanza como el dirigente con mayor intención de voto en un eventual escenario de primera vuelta para las elecciones presidenciales. El mandatario reúne el 29,3% de las preferencias, seguido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con el 17,2%.

Detrás aparecen un candidato de un espacio "nuevo y diferente", con el 10,4%; Myriam Bregman, con el 6,5%; la vicepresidenta Victoria Villarruel, con el 6,1%; Sergio Massa, con el 4,4%; Juan Grabois, con el 1,3%; y Sergio Uñac, con el 0,9%. Además, el 12,5% manifestó que votaría en blanco o a ninguno de los candidatos y otro 11,4% respondió que aún no sabe.

Los resultados también muestran que, aun cuando el peronismo presenta distintos dirigentes con intención de voto, ninguno logra acercarse individualmente al caudal que hoy registra el oficialismo. Esa dispersión aparece como una de las características del escenario político que describe el informe.

La ventaja oficialista también se replica en un eventual balotaje. Frente a un escenario entre Milei y Kicillof, el Presidente obtiene el 37,7% de intención de voto frente al 33,7% del dirigente peronista. Al proyectar únicamente los votos válidos, la consultora estima que el jefe de Estado alcanzaría el 52,8% frente al 47,2% de su adversario.

En paralelo, el estudio incorpora un índice propio de reelegibilidad, que ubica al oficialismo en 72 puntos sobre 100. La medición parte de la hipótesis de una segunda vuelta entre Milei y Kicillof y concluye que las condiciones actuales favorecen una eventual reelección del Presidente, aunque aclara que ese escenario podría modificarse si cambiara el candidato del peronismo o el contexto político y económico.

El malestar económico sigue predominando

La encuesta también muestra que "el bolsillo de los argentinos" continúa siendo el principal condicionante del humor social. El 64,7% de los consultados calificó su situación económica personal como difícil o mala, mientras que apenas el 34,4% realizó una evaluación positiva.

Aunque la preocupación por la inflación muestra una tendencia descendente respecto de los meses anteriores, la percepción sobre la economía cotidiana todavía refleja un escenario complejo para una amplia mayoría de la población.

Consultados sobre cómo imaginan la situación económica del país dentro en 2027, el 51,9% respondió que será peor, mientras que el 33,9% manifestó expectativas optimistas. El estudio también indagó sobre la percepción del esfuerzo económico realizado durante los últimos dos años.

En ese punto aparece una sociedad prácticamente dividida: el 41,8% considera que ese sacrificio "va a valer la pena", mientras que el 39,6% entiende que "no va a servir para nada". Otro 14,6% no tomó posición y un 4% aseguró que no está realizando ningún sacrificio económico.

La segmentación por regiones también muestra diferencias significativas. Mientras en el interior del país predomina una mirada más favorable respecto del rumbo económico, en el Área Metropolitana de Buenos Aires prevalece una visión más crítica sobre los resultados obtenidos hasta el momento.

Responsabilidades compartidas sobre la economía

Otro de los apartados del relevamiento consultó a los entrevistados sobre quién consideran que es el principal responsable de la situación económica actual. El 33,8% señaló directamente al actual gobierno libertario, mientras que el 31,8% responsabilizó a la herencia recibida de las administraciones kirchneristas.

En tanto, un 27,2% respondió que ambas explicaciones tienen el mismo peso y solo un porcentaje minoritario eligió otras alternativas o no contestó.

La distribución de esas respuestas refleja que no existe un consenso claro en la opinión pública sobre el origen de la situación económica y que la discusión continúa dividida entre quienes adjudican la responsabilidad al actual Gobierno y quienes consideran que el escenario responde, principalmente, a problemas acumulados durante las gestiones anteriores.

El informe completo