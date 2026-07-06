Cambios en Salud: dejó su cargo el segundo de Mario Lugones

El Gobierno nacional confirmó la renuncia de Guido Giana como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud , cargo que ocupaba desde noviembre de 2025. En su reemplazo asumirá Rodrigo Sbarra , hasta ahora subsecretario de Coordinación Administrativa de la cartera encabezada por Mario Lugones .

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Desde el ministerio señalaron que la salida del funcionario respondió a motivos personales y destacaron su desempeño durante los más de ocho meses que permaneció en funciones.

“El Ministerio de Salud de la Nación agradece a Guido Giana por su trabajo, compromiso y profesionalismo durante su gestión. Su aporte fue fundamental para sentar las bases de esta nueva etapa”, expresaron fuentes oficiales citadas por TN.

La designación de Sbarra será formalizada mediante un decreto que se publicará en las próximas horas.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que el cambio no implicará modificaciones en la orientación de la gestión. En ese sentido, indicaron que el nuevo secretario continuará trabajando con el mismo equipo que acompañaba a Giana.

El objetivo, según trascendió, será profundizar las políticas de desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización que impulsa el Ministerio de Salud. Asimismo, desde el Gobierno buscaron despejar versiones sobre posibles internas políticas detrás del reemplazo y aseguraron que la línea de trabajo se mantendrá sin cambios.

Quién es Guido Giana

Giana había asumido el cargo luego de la salida de Cecilia Loccisano, quien hasta entonces era considerada la principal colaboradora de Mario Lugones dentro del ministerio.

Guido Giana. X / @mirthalegrand

Rodrigo Sbarra, el nuevo secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud. LinkedIN / @RodrigoSbarra

Antes de incorporarse al Gobierno, se desempeñó como ejecutivo del Sanatorio Güemes y también trabajó junto al asesor presidencial Santiago Caputo. Además, durante la gestión de Mauricio Macri ocupó funciones ejecutivas en el PAMI.

Su trayectoria política también incluye un paso como concejal en el municipio bonaerense de Presidente Perón y una candidatura a intendente por Juntos por el Cambio.

La trayectoria de Rodrigo Sbarra

El reemplazante de Giana es economista y cuenta con una extensa carrera en la administración pública nacional.

De acuerdo con su perfil profesional, antes de incorporarse al Gobierno de Javier Milei desempeñó distintos cargos durante la gestión de Mauricio Macri en el entonces Ministerio de Desarrollo Productivo, donde fue primero subsecretario de Coordinación y posteriormente secretario de Coordinación.

Con anterioridad también trabajó como asesor financiero en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue asesor económico y enlace parlamentario en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y desarrolló tareas en el Ministerio de Economía y Producción, el Ministerio de Producción y el INTA, donde participó como consultor externo del programa Global Biopact.

Con su designación, el Ejecutivo apuesta por mantener la continuidad administrativa del Ministerio de Salud y sostener la agenda de reformas impulsada por la gestión de Mario Lugones.