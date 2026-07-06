Es oficial la adjudicación del Tren de Cercanías: cuánto recibirán CEOSA y una empresa china por la obra

El Gobierno provincial publicó este lunes en el Boletín Oficial un decreto que aprueba la adjudicación y detalla los costos de una de las obras más importantes: el Tren de Cercanías del Este . La empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste ( CEOSA ) fue la principal beneficiaria, aunque también aparece como proveedora de material una empresa china: CRRC Tangshan Co. Ltd.

Redes sociales: Milei cerró junio con 53% de menciones negativas y el caso Adorni volvió a pesar

Comenzaron las obras del Tren de las Cercanías en el este mendocino

El decreto 1295 del 30 de junio informa primeramente que el presupuesto total para los rubros I y III del Tren de Cercanías ascienden a la suma total de de 289.911.268.151,15 pesos.

El rubro I corresponde a la " Construcción, Renovación y Mejoramiento de Infraestructura". CEOSA lo ganó y recibirá por el trabajo un monto total de 203.800.010.678,05 pesos. Según el decreto, la "Oferta Variante 3" de la empresa fue elegida gracias a que ofrecía un plus: extender la obra hasta Luján de Cuyo .

El decreto atribuye esta decisión a "razones técnicas, de transporte y ordenamiento territorial" ya que agrega 12,1 kilómetros de red , desde la estación Gutiérrez en Maipú hasta la estación Pueyrredón en Luján .

CEOSA recibirá en total el 0,67% más de lo que estaba previsto en el presupuesto oficial .

La condición para que CEOSA reciba más dinero

El decreto especifica que el rubro II, Operación y Mantenimiento del Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros", también estaría a cargo de CEOSA.

La adjudicación es en este caso por un total de 1.347.382.769,67 pesos pero está "condicionada" a que la empresa cumpla un requisito excluyente: deberá presentar su inscripción definitiva ante el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios de Pasajeros (ReNOF) en un plazo improrrogable de 90 días corridos, bajo apercibimiento de revocación.

El rubro 3, para una empresa China

El rubro III del Tren de Cercanías corresponde a la "provisión del material rodante". La empresa china ganadora de este rubro recibirá la suma 15.733.603,31 dólares. Esto equivale a 23.207.064.876,03 pesos.

El decreto destaca una sensible diferencia de precio con el presupuesto oficial: la oferta china fue 28,43% más baja que lo que el Gobierno planeaba gastar.

Dos empresas intentaron quedarse con este rubro, pero fueron desestimadas. Se trata de Material Ferroviario S.A., que no acompañó la propuesta financiera requerida; y la propia CEOSA , que fue descartada "por incumplir el cronograma de entrega fijado en los pliegos".

El Gobierno señala que también recibió "ofertas admisibles" de otras empresas: Laugero Construcciones, Benito Roggio e Hijos, Herso, Concret Nor, Zonis, Pose, Merco Vial, Semisa, Cartellone, Ojeda, Corporación del Sur, C&E Construcciones, BTU y Ferrovías.

Ninguna de ellas resultó adjudicataria porque, según la letra del decreto 1295, no fueron consideradas las opciones más convenientes para el interés público en esta ocasión.

El texto determina cómo se imputarán las partidas del gasto público entre los ejercicios económicos de los años 2025, 2026, 2027 y 2028. Asimismo, fija un plazo de 15 días desde la notificación del decreto para que los oferentes puedan interponer recursos de revocatoria o jerárquicos ante el gobernador en caso de impugnaciones.

Más allá de que CEOSA tiene a su cargo también todas las ampliaciones del Metrotranvía y parece un rival invencible en la materia, fueron muchas las firmas interesadas en el Tren de Cercanía. Según ha señalado el ministro de Gobierno, Natalio Mema, un total de 18 empresas nacionales e internacionales analizaron la propuesta.

"Un sueño hecho realidad" para los intendentes del Este

El Gobierno anunció el miércoles pasado en San Martín el comienzo de las obras del Tren de Cercanías del Este.

El acto se realizó en la estación Libertador General San Martín y reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes del sector ferroviario y de la empresa CEOSA.

Entre otros datos importantes se destaca que el proyecto contempla la recuperación y modernización de un trazado ferroviario de 45 kilómetros, con la construcción y adecuación de 19 estaciones a lo largo del recorrido.

Según la planificación oficial, el Tren de Cercanías beneficiará de manera directa a unas 350.000 personas. Las formaciones tendrán capacidad para transportar hasta 500 pasajeros y circularán a velocidades de hasta 90 kilómetros por hora.

El trayecto completo entre el Este provincial y Luján de Cuyo demandará aproximadamente 65 minutos, según las estimaciones oficiales.

“Creo que es la obra más importante que ha hecho el gobierno de la provincia en el este mendocino. Estamos muy contentos los cinco departamentos del Este por esta alternativa que vamos a tener para viajar y por la interacción y la conectividad que vamos a lograr", expresó el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, la semana pasada

“Es un sueño hecho realidad”, sintetizó por su lado el intendente de Junín, Mario Abed.

Las primeras obras tendrán que ver con la renovación completa de la vía y con todas las intervenciones en los pasos a nivel por cuestiones de seguridad.

El Gobierno confía además en que el Tren de Cercanías tendrá un fuerte impacto laboral: dice que generará alrededor de 150 puestos de trabajo directos y unos 300 indirectos.