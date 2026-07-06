Natalio Mema llamó a "dejar la chicana política" por el Gasoducto Sur y aseguró que Alvear "tendrá acceso"

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial , Natalio Mema , se refirió a la polémica generada por el Gasoducto Gas Andes – Gasoducto Sur , que enfrenta a los municipios de San Rafael y General Alvear , gobernados por Omar Félix (PJ) y Alejandro Molero (UCR) , respectivamente.

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Después de la inauguración del Gasoducto Sur , los cruces entre ambos municipios se profundizaron, en medio de resoluciones del Enargas sobre su utilización y del Departamento General de Irrigación (DGI) por la ejecución de la obra.

En ese contexto, Mema visitó General Alvear este fin de semana para participar de un acto de regularización dominial de 15 vecinos y aprovechó la ocasión para responder a las críticas que rodean al proyecto energético.

“ Se ha dicho mucho y se ha inventado mucho también ”, afirmó el funcionario provincial al referirse al tema, antes de repasar el origen del proyecto y el proceso que atravesó durante los últimos años.

Según explicó, el Gasoducto Gas Andes – Gasoducto Sur es una obra financiada mayoritariamente con recursos nacionales, cuya gestión comenzó hace varios años con la participación activa del Gobierno de Mendoza y de Ecogas , con el objetivo de ampliar la capacidad de abastecimiento de gas para General Alvear y San Rafael .

Mema recordó que la iniciativa logró incorporarse al Presupuesto nacional tras intensas gestiones y aseguró que estaba en condiciones de ejecutarse con mayor celeridad. Sin embargo, sostuvo que posteriormente sufrió demoras que terminaron extendiendo significativamente los plazos previstos.

Críticas a las demoras de San Rafael

Durante sus declaraciones, el ministro cuestionó el tiempo que demandó la ejecución del proyecto y sostuvo que una obra planificada para concretarse en dos años terminó demorando seis.

“Cuando la íbamos a llevar adelante desde la Provincia, en el cambio de gobierno se metió el intendente de aquel momento para hacer política de San Rafael y decidió hacerla con el municipio. Una obra que duraba dos años demoró seis”, expresó, en referencia al exintendente Emir Félix.

Para Mema, esas demoras no solo afectaron los tiempos de ejecución, sino que también incrementaron los costos de una infraestructura que consideró fundamental para el futuro del sur mendocino.

No obstante, más allá de las diferencias políticas, remarcó que el objetivo central debe ser garantizar el acceso al gas para las comunidades que durante años estuvieron condicionadas por las restricciones del sistema.

El Gobierno garantiza el acceso de General Alvear

“Cuando nosotros vemos el proyecto en el presupuesto dice Gasoducto Alvear-San Rafael. San Rafael va a tener acceso al gas y Alvear va a tener acceso al gas”, aseguró el ministro, con el objetivo de despejar la disputa entre ambos municipios.

En ese sentido, insistió en que la finalidad de la obra es eliminar las restricciones que históricamente afectaron a los dos departamentos y generar condiciones para el crecimiento urbano, comercial e industrial de la región.

“Lo importante es que esté el gasoducto, que salga la restricción en la que estaban General Alvear y San Rafael respecto a las conexiones de gas, y dejar la pelea y la chicana política para ese tipo de políticos que les gusta estar chicaneando y haciendo travesuras”, manifestó.

Finalmente, aseguró: “Una vez que el gasoducto ya esté inyectado a la red, cualquier persona que pida el servicio a Ecogas va a tener el derecho a conectarse pagando, obviamente, el canon que corresponde”.