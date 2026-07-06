Hebe Casado tildó de "equipo africano" a la selección de Francia y generó revuelo en las redes

La vicegobernadora Hebe Casado volvió a generar polémica tras un comentario desafortunado por el partido de Francia-Paraguay.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, volvió a quedar en el centro de la polémica por una publicación en redes sociales realizada tras el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, disputado el sábado pasado.

Luego de la victoria francesa por 1 a 0, la compañera de fórmula del gobernador Alfredo Cornejo escribió un mensaje que generó fuertes cuestionamientos por su referencia a la ascendencia de varios futbolistas del seleccionado europeo.

"Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé", publicó Casado en su cuenta de X.

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026 El comentario provocó una rápida reacción entre los usuarios de la red social, donde acumuló alrededor de 125 respuestas y una cifra similar de republicaciones. Muchos de los mensajes cuestionaron el tono de la publicación y la calificaron de discriminatoria o racista, mientras que otros salieron en defensa de la vicegobernadora.