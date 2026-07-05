Javier Milei mejora su imagen mientras retroceden Axel Kicillof y Cristina Kirchner, según una consultora

La imagen positiva del presidente Javier Milei mostró una recuperación durante los últimos dos meses al pasar del 36% al 40% , mientras que los principales referentes del kirchnerismo registraron una caída en su nivel de aprobación, de acuerdo con una encuesta elaborada por Atlas Intel en conjunto con Bloomberg .

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El relevamiento, seguido de cerca por inversores internacionales, señala que el gobernador bonaerense Axel Kicillof descendió del 46% al 38% de imagen positiva en el mismo período. Según el informe, la tendencia también alcanzó a la ex presidenta Cristina Kirchner , quien también sufrió un retroceso en su valoración pública.

El estudio se conoció en un contexto en el que distintos indicadores económicos comenzaron a mostrar señales de recuperación.

Entre ellos figura el Índice de Confianza del Consumidor , elaborado por Poliarquía junto con la Universidad Torcuato Di Tella , que registró en junio un incremento del 6,4% , acumulando su segunda suba mensual consecutiva y la mayor mejora desde noviembre.

De acuerdo con lo expuesto por los analistas del mercado, el cambio en el humor social estaría relacionado con factores económicos que impactan directamente en el poder adquisitivo de los hogares. Las proyecciones de consultoras privadas indican que la inflación de junio habría quedado por debajo del 2% , encadenando así tres desaceleraciones consecutivas.

A su vez, se observaron señales de recuperación en los salarios medidos en términos reales y un aumento del 1% mensual en el ingreso disponible de las familias durante mayo, según estimaciones de la consultora Empiria.

Actividad económica y estrategia financiera

En materia de actividad económica, el informe recuerda que, si bien los datos oficiales del INDEC mostraron un comienzo de año moderado, el Índice General de Actividad elaborado por Orlando Ferreres reflejó un crecimiento del 0,7% en mayo, con resultados positivos en ocho de los once sectores analizados.

En ese escenario, entidades privadas como Balanz revisaron al alza sus proyecciones de crecimiento para 2026, elevándolas del 2,7% al 3%, impulsadas principalmente por los sectores de energía, agro y minería, con expectativas de una recuperación gradual de la industria y el comercio.

Un sondeo muestra una recuperación de Milei y una caída de referentes del kirchnerismo.

En paralelo, el Ministerio de Economía avanzó con distintas medidas para fortalecer el frente financiero y reducir la incertidumbre de cara al proceso electoral. Entre ellas se encuentra la refinanciación hasta 2028 de una línea de créditos tipo repo con bancos internacionales por US$ 6.000 millones, operación encabezada por el ministro Luis Caputo.

Además, el Gobierno trabaja para concretar nuevos desembolsos por US$ 5.000 millones con respaldo de organismos multilaterales y analiza la posibilidad de volver a emitir deuda en los mercados internacionales si el riesgo país perfora los 400 puntos básicos.