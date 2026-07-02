Denunciaron penalmente a Milei por autorizar ejercicios militares de EE.UU. en Argentina

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) , Juan Marino , presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el decreto mediante el cual el Gobierno autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para participar de ejercicios militares realizados en territorio argentino.

La presentación también alcanza al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni ; al ministro de Defensa, Carlos Presti ; al canciller, Pablo Quirno ; y al exsecretario de Comunicación, Javier Lanari . La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10 , a cargo del juez Julián Ercolini .

Con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat , Marino sostuvo en su presentación que más de 350 militares estadounidenses participaron durante 42 días de los ejercicios "Daga Atlántica" y "PASSEX" , en los que intervino el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz .

El presidente Javier Milei junto junto al embajador Peter Lamelas, Karina Milei y Pablo Quirno a bordo del portaaviones USS Nimitz durante ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos. (archivo)

Según el legislador, esa embarcación ingresó a la Zona Económica Exclusiva Argentina y, durante la operación, el presidente Milei descendió sobre la cubierta del buque y firmó una bandera argentina.

En el escrito, Marino argumentó que el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país, y afirmó que la Ley 25.880 impide que esa autorización sea otorgada mediante un decreto.

Los delitos invocados

La denuncia solicita que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria. Además, el diputado vinculó su presentación con el contexto internacional y sostuvo que las decisiones del Gobierno se enmarcan en el alineamiento del presidente Milei con la política exterior de Donald Trump e Israel.

"Todo esto ocurre en el marco de la guerra de Trump e Israel contra Irán, a la que Milei se alineó sin autorización legislativa alguna, así como también de las amenazas de una agresión militar contra Cuba por parte del gobierno de EEUU", expresó Marino.

Donald Trump junto a Javier Milei en Estados Unidos. (archivo)

En el cierre de la denuncia, el legislador afirmó: "Es necesario recurrir a todos los instrumentos institucionales a nuestro alcance para ponerle un límite a estos actos que violan la Constitución Nacional. Milei está subordinando a las Fuerzas Armadas argentinas a la Gran Norteamérica, el plan de guerra, invasión y anexión de Trump y Hegseth contra la Patria Grande. No lo podemos permitir".