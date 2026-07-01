Santilli: Milei "va a volver a ganar" y Kicillof "es el peor gobernador de la historia de Buenos Aires"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , realizó duras declaraciones contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y aseguró que el presidente Javier Milei “va a volver a ganar” en las próximas elecciones, en un nuevo capítulo de la tensión política entre el oficialismo y la oposición.

Santilli debutó en el Congreso con una reunión clave por la ley de Zonas Frías

En declaraciones a LN+, Santilli calificó a Kicillof como “ el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires ” y también lo definió como “ el peor ministro de Economía de Argentina ”, al cuestionar su trayectoria en la gestión pública y su desempeño en la administración provincial.

El funcionario nacional sostuvo que el mandatario bonaerense forma parte del espacio político “que llevó a la pobreza extrema en el país”, en referencia a los indicadores sociales de gestiones anteriores. En ese marco, enfatizó: “ Ya le ganó Milei en el 2023, le ganamos en el ‘25 y les va a volver a ganar Milei ”, en alusión al escenario electoral.

Santilli también apuntó contra la administración de la provincia de Buenos Aires al afirmar que Kicillof es “ un gobernador que no puede garantizar la seguridad en su provincia ” y sostuvo que “cuando baja el sol, la gente se tiene que guardar”, en referencia a la situación del delito en el distrito.

En ese sentido, el jefe de Gabinete buscó reforzar la idea de continuidad electoral del oficialismo y planteó que la sociedad “ya decidió” en elecciones anteriores y “va a volver a decidir” en el mismo sentido.

"Kicillof es el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires" Diego Santilli, jefe de Gabinete, criticó la gestión del mandatario bonaerense y afirmó: "Milei ya les ganó y les va a volver a ganar en el '27". En Majul a las 20 pic.twitter.com/TwYCx6brH9

Reforma electoral y eliminación de las PASO

Durante la entrevista, Santilli también se refirió a la reforma electoral impulsada por el Gobierno y defendió la eliminación de las PASO, al señalar que la iniciativa “no es para la política, sino para la gente”.

Explicó que el objetivo es reducir costos del sistema electoral y simplificar el proceso de votación. “Que la gente no vaya a votar seis veces; que no tenga que pagar el Estado entre 250 y 300 millones de dólares por una PASO”, ejemplificó.

Según el funcionario, se trata de una reforma “hacia la sociedad y no hacia los partidos”, aunque aclaró que luego se deberán discutir los mecanismos de competencia e integración electoral entre espacios políticos.

El caso Adorni y la salida de YPF

En otro tramo de la entrevista, Santilli se refirió al vínculo del presidente Milei con el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, y atribuyó el abrazo entre ambos a un gesto de reconocimiento por su acompañamiento desde el inicio de la gestión.

Además, destacó que Adorni “dio un paso al costado” y que se retirará de la función pública “sin fueros ni privilegios”, en alusión a su situación judicial y a su reciente renuncia al directorio de YPF.

Embed "Adorni se va a defender sin fueros"



El jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló sobre el triple abrazo con Javier Milei y Manuel Adorni durante la jura.



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El jefe de Gabinete también señaló que la salida del exvocero incluye su desvinculación de todos los espacios institucionales en los que participaba dentro del Estado.

Apoyo político

Santilli cerró con una referencia al acompañamiento de los gobernadores en su jura, destacando el diálogo con distintos mandatarios provinciales y el respaldo institucional recibido.

En ese marco, el oficialismo busca avanzar en el Congreso con una agenda legislativa que incluye la reforma electoral y la eliminación de las PASO, en un contexto de negociación con bloques aliados y provincias.

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