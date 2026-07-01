Con presencia mendocina, Milei marcó la nueva agenda del Congreso: qué anuncios realizó

La Libertad Avanza puso en marcha este miércoles una nueva etapa de coordinación política y legislativa con la primera reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli , junto al presidente Javier Milei , la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y los diputados y senadores nacionales del oficialismo.

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El encuentro, realizado en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, reunió a la totalidad de la bancada libertaria y contó con la participación de los cinco diputados nacionales por Mendoza.

La convocatoria representó el primer contacto formal de Santilli con los bloques legislativos desde que asumió la Jefatura de Gabinete y marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Además del flamante funcionario, participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich ; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández ; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem ; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt , y otros integrantes del equipo de Gobierno.

La reunión comenzó pasadas las 9.30 y se extendió durante varias horas. Primero tomó la palabra Karina Milei y luego fue el turno del Presidente, quien realizó una exposición de casi tres horas sobre el rumbo de la gestión económica y política y las iniciativas que el Gobierno buscará impulsar durante el segundo semestre.

Entre los asistentes estuvieron los diputados mendocinos Mercedes Llano, Facundo Correa Llano, Luis Petri, Julieta Metral y Álvaro Martínez, quienes participaron del primer encuentro político convocado por Santilli desde su llegada a la Jefatura de Gabinete.

El anuncio de Milei

Luego de la exposición de Karina Milei fue el turno del Presidente, quien realizó una extensa presentación centrada en la marcha del programa económico y en las reformas estructurales que pretende impulsar el Gobierno.

Durante su intervención anunció que el Poder Ejecutivo trabaja junto a los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Javier Milei - legisladores La Libertad Avanza El presidente, Javier Milei, reunido con los legisladores nacionales de La Libertad Avanza en Casa Rosada.

La iniciativa apunta a redefinir el funcionamiento de la autoridad monetaria y limitar su capacidad de emitir dinero, recuperando el criterio de que su principal misión sea preservar el valor de la moneda.

El anuncio se enmarca en la política económica que viene sosteniendo el Gobierno desde el inicio de la gestión y que tiene como uno de sus principales objetivos reducir la inflación mediante el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva.

Las prioridades para el Congreso

La secretaria general de la Presidencia fue la encargada de abrir la reunión y presentar las prioridades parlamentarias que tendrá el oficialismo en los próximos meses. También agradeció a los diputados y senadores por el respaldo brindado a las distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno desde el inicio de la gestión.

En ese marco, Karina Milei confirmó que la reforma política, las modificaciones al régimen de Zona Fría y los cambios al proyecto de Inocencia Fiscal serán los tres principales proyectos que La Libertad Avanza buscará tratar en el Congreso.

El proyecto de reforma política incluye una amplia modificación del sistema electoral argentino. Entre sus puntos centrales se encuentra la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que el oficialismo viene impulsando desde hace meses y que deberá reunir consensos parlamentarios para avanzar.

Además, la propuesta incorpora el criterio de Ficha Limpia para impedir que puedan ser candidatos quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción.

También prevé cambios en el financiamiento de las campañas electorales, eliminando los aportes estatales y modificando los límites para los aportes privados, junto con reformas en la Boleta Única y la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales.

En el caso de Mendoza, la discusión sobre las PASO tiene un interés adicional, ya que varios de los diputados nacionales libertarios de la provincia vienen manifestándose públicamente a favor de eliminar ese mecanismo electoral. Mercedes Llano, incluso, presentó años atrás una iniciativa similar en la Legislatura provincial.

Karina Milei - legisladores de LLA La secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli en la reunión con los legisladores nacionales de La Libertad Avanza.

Cambios en Zona Fría e Inocencia Fiscal

Otro de los proyectos priorizados por el Gobierno será la modificación del régimen de Zona Fría, vigente desde 2021.

La iniciativa oficial propone focalizar los subsidios al gas natural en los usuarios que acrediten vulnerabilidad económica y dejar sin efecto la ampliación automática del beneficio incorporada hace cinco años para distintas provincias del país, entre ellas Mendoza.

De aprobarse, el régimen mantendría el alcance pleno para la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que el resto de las zonas incorporadas accederían a descuentos únicamente si cumplen determinadas condiciones socioeconómicas.

El tercer proyecto mencionado durante el encuentro fue la reforma del régimen de Inocencia Fiscal. La propuesta impulsada por el Ministerio de Economía busca ampliar el acceso al sistema simplificado del Impuesto a las Ganancias, eliminar restricciones para ingresar al régimen y modificar los criterios que utiliza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para detectar inconsistencias tributarias.

Entre otros cambios, el Gobierno pretende eliminar los topes patrimoniales y de ingresos para adherir al régimen, redefinir el concepto de "discrepancia significativa" y facilitar la formalización financiera de los contribuyentes mediante operaciones canalizadas a través del sistema bancario.

La primera actividad política de Santilli

La reunión representó además el debut político de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. El encuentro se realizó apenas un día después de su jura, ceremonia que contó con la presencia de gobernadores de distintas provincias, entre ellos Alfredo Cornejo.

El mandatario provincial viajó a Buenos Aires para acompañar la asunción del nuevo jefe de Gabinete y posteriormente publicó un mensaje en sus redes sociales en el que le deseó éxito en la gestión y destacó que cuenta con "las capacidades y herramientas necesarias" para afrontar el desafío.

Con esta convocatoria, el Gobierno comenzó a delinear la estrategia parlamentaria que buscará sostener durante los próximos meses y dio inicio a la coordinación política de la nueva conducción de la Jefatura de Gabinete con los bloques legislativos de La Libertad Avanza.