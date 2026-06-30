"New York, New York": Milei asistió al acto de la Embajada de EE.UU. y presenció el show de Fátima Florez

Fátima Florez fue la encargada del cierre artístico de la celebración por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, realizada en la residencia del embajador estadounidense Peter Lamelas, donde interpretó "New York, New York" caracterizada como Liza Minnelli.
La presentación se desarrolló en el Palacio Bosch, ante la presencia del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los invitados que participaron del encuentro diplomático.
Un homenaje musical en el cierre de la celebración
La artista ofreció un espectáculo preparado especialmente para la ocasión con una interpretación de uno de los temas más representativos de la música estadounidense.
Su caracterización de Liza Minnelli y la interpretación de "New York, New York" fueron recibidas con aplausos por los asistentes y se convirtieron en uno de los momentos destacados de la velada.
Milei participó del acto diplomático
El presidente Javier Milei asistió al evento junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien concurrió acompañado por su esposa, la periodista Belén Ludueña.
Durante la ceremonia se entonaron los himnos nacionales de Argentina y Estados Unidos, posteriormente el embajador Peter Lamelas brindó un discurso y, finalmente, el encuentro concluyó con el espectáculo musical encabezado por Florez.
La participación del mandatario nacional se produjo en un contexto marcado por la expectativa sobre un eventual viaje oficial a Estados Unidos, previsto inicialmente para los próximos días.
Según fuentes oficiales citadas en la información original, la presencia de Milei en la residencia del embajador fue considerada un hecho inédito, ya que ningún presidente argentino había participado anteriormente de una celebración de estas características.