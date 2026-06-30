Gobernadores de distintas provincias acompañaron la asunción de Santilli

Diego Santilli asumió este miércoles como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación en una ceremonia que contó con el acompañamiento de 12 gobernadores , quienes participaron del acto oficial tras una serie de encuentros institucionales desarrollados durante la jornada.

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Antes de prestar juramento, el flamante funcionario mantuvo reuniones con los gobernadores Rogelio Frigerio , de Entre Ríos , y Marcelo Orrego , de San Juan , en el marco de la agenda previa a su asunción.

"Vamos a seguir bajando la inflación, la pobreza y la indigencia" El TikTok de Javier Milei previo a la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/vbMDou6R5l

Tras esos encuentros, Santilli compartió una fotografía institucional junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , y varios mandatarios provinciales.

De la imagen también formó parte Analía Maiorana , esposa del nuevo jefe de Gabinete, además de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Diego Santilli El flamante jefe de Gabinete mantuvo encuentros con mandatarios provinciales antes de la ceremonia de asunción. NA

A la ceremonia de jura también asistieron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero

En total, 12 gobernadores participaron de la asunción de Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en un acto que representó un acompañamiento institucional al inicio de su gestión y a la nueva etapa de trabajo entre el Gobierno nacional y las provincias.