Una encuesta asegura que el 62,8% de la gente desaprueba la gestión de Milei: a quién votaría en 2027

Un relevamiento de opinión pública aseguró que el 62,8% de los consultados desaprueba la gestión del presidente Javier Milei . El estudio, basado en 2.184 casos de todo el país, sostiene que junio mostró el escenario “más desafiante” para el oficialismo desde el inicio del mandato en 2023

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El estudio fue realizado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada, perteneciente a la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“El 62,8% (de los encuestados) desaprueba la gestión de Milei y un 37,2% la aprueba. Entre sus propios votantes de 2023, la aprobación llega al 66,4%, señal de un desgaste que alcanza al núcleo de apoyo”, manifestaron en el informe.

La encuesta también planteó un eventual ballotage entre Javier Milei y Axel Kicillof . En ese escenario, el gobernador bonaerense obtendría el 48,2% de los votos frente al 39,3% del Presidente, mientras que un 12% respondió que “no elegiría a ninguno” de los dos.

“La ventaja debe leerse como una expresión de un clima adverso al oficialismo más que como hegemonía opositora consolidada”, aseguraron.

Intención de voto en las próximas elecciones presidenciales

En cuanto a una alternativa preferida para las próximas elecciones, entre aquellos que prefieren un cambio de gobierno, el 39,7% sostuvo que votaría por un nuevo gobierno relacionado al kirchnerismo, mientras que el 26,9% elegiría un nuevo gobierno “peronista no kirchnerista”.

Sin embargo, la intención de voto por espacio político, pensando en el 2027, encabeza con LLA con el 32,0%, seguida por el peronismo kirchnerista con 24,5% y el peronismo no kirchnerista con 13,4%.

Otro de los datos destacados de este monitoreo tiene que ver con la economía actual del país y constató que el 60,6% de los consultados la califica como “mala o muy mala” y solo un 29,9% “la evalúa positivamente”. Por otro lado, la mirada negativa “predomina en ambos electorados”, con mayor intensidad entre quienes votaron a Sergio Massa en las últimas elecciones presidenciales en 2023.

Para finalizar, el 49,2% asegura “haber vivido mejor” durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, frente al 31,1% que elige el de Milei, y el 19,7% que señala el mandato de Mauricio Macri.