Discurso de Milei: fuerte respaldo a Israel y críticas al "socialismo del siglo XXI"

El presidente Javier Milei fue el principal orador en la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel , donde pronunció un discurso de aproximadamente 20 minutos centrado en el vínculo entre Argentina e Israel, la lucha contra el antisemitismo y la situación política de América Latina.

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Durante su exposición, el mandatario sostuvo que “si Israel cayera, luego vienen por todo Occidente” , y planteó que la defensa del Estado israelí no es solo una cuestión política sino también una forma de “autopreservación” para las democracias occidentales.

Milei dedicó parte de su intervención a condenar el antisemitismo, al que definió como “el canario de la mina de la degradación moral de Occidente” . En ese marco, recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires como ejemplos del impacto del terrorismo internacional en la Argentina.

También se refirió al ataque del 7 de octubre de 2023 atribuido a Hamas, al que describió como evidencia de que “el odio muta, pero no muere”. En esa línea, equiparó a Hamas con el régimen iraní, Hezbollah y otras organizaciones, a las que vinculó con una continuidad histórica del antisemitismo, apoyándose en referencias bíblicas del relato de Amalek .

Discurso del Presidente Javier Milei en la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel. pic.twitter.com/XQWVr2uPYz

Críticas al socialismo y postura regional

En otro tramo del discurso, el presidente cuestionó al denominado “socialismo del siglo XXI” y afirmó que durante décadas parte de América Latina “hizo causa común con los enemigos de Israel”. Según su planteo, existiría “una alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita”, basada en el rechazo a los valores occidentales.

Como contracara, Milei destacó medidas adoptadas por su gestión desde diciembre de 2023, entre ellas la declaración de organizaciones terroristas a Hamas, la Guardia Revolucionaria Iraní y la Fuerza Quds, la expulsión del encargado de negocios iraní, la firma del Memorándum de Libertad y Democracia con Israel y el impulso de los denominados Acuerdos de Isaac, orientados a la cooperación regional en seguridad.

Llamado a los parlamentos latinoamericanos

El mandatario convocó a los legisladores de la región a aprobar leyes contra el financiamiento de organizaciones terroristas y pidió ampliar el apoyo internacional a estas iniciativas.

“Las palabras sin acciones son solo palabras. Esta región ya tuvo demasiados discursos y demasiadas inacciones”, sostuvo durante su intervención. En el tramo final, Milei afirmó que la izquierda “sigue replegándose” en América Latina y celebró los cambios políticos recientes en distintos países de la región.

“Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia, ya sabemos también que perdieron en Perú y espero que en octubre pierdan en Brasil”, expresó. También sostuvo que el régimen cubano reconoció el fracaso de su modelo ideológico y afirmó que “gracias a la audaz intervención de los Estados Unidos se puso fin a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela”, según sus palabras.

Cierre del discurso

Como cierre, el presidente planteó que el escenario internacional atraviesa una disputa entre dos modelos antagónicos y llamó a los países de la región a definir su posicionamiento.

“Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible”, concluyó antes de despedirse con su tradicional “¡Viva la libertad, carajo!”.