Discurso de Milei: fuerte respaldo a Israel y críticas al "socialismo del siglo XXI"

El presidente Javier Milei fue el principal orador en la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel, donde pronunció un discurso de aproximadamente 20 minutos centrado en el vínculo entre Argentina e Israel, la lucha contra el antisemitismo y la situación política de América Latina.
Durante su exposición, el mandatario sostuvo que “si Israel cayera, luego vienen por todo Occidente”, y planteó que la defensa del Estado israelí no es solo una cuestión política sino también una forma de “autopreservación” para las democracias occidentales.
Críticas al antisemitismo y referencias históricas
Milei dedicó parte de su intervención a condenar el antisemitismo, al que definió como “el canario de la mina de la degradación moral de Occidente”. En ese marco, recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires como ejemplos del impacto del terrorismo internacional en la Argentina.
También se refirió al ataque del 7 de octubre de 2023 atribuido a Hamas, al que describió como evidencia de que “el odio muta, pero no muere”. En esa línea, equiparó a Hamas con el régimen iraní, Hezbollah y otras organizaciones, a las que vinculó con una continuidad histórica del antisemitismo, apoyándose en referencias bíblicas del relato de Amalek.
Críticas al socialismo y postura regional
En otro tramo del discurso, el presidente cuestionó al denominado “socialismo del siglo XXI” y afirmó que durante décadas parte de América Latina “hizo causa común con los enemigos de Israel”. Según su planteo, existiría “una alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita”, basada en el rechazo a los valores occidentales.
Como contracara, Milei destacó medidas adoptadas por su gestión desde diciembre de 2023, entre ellas la declaración de organizaciones terroristas a Hamas, la Guardia Revolucionaria Iraní y la Fuerza Quds, la expulsión del encargado de negocios iraní, la firma del Memorándum de Libertad y Democracia con Israel y el impulso de los denominados Acuerdos de Isaac, orientados a la cooperación regional en seguridad.
Llamado a los parlamentos latinoamericanos
El mandatario convocó a los legisladores de la región a aprobar leyes contra el financiamiento de organizaciones terroristas y pidió ampliar el apoyo internacional a estas iniciativas.
“Las palabras sin acciones son solo palabras. Esta región ya tuvo demasiados discursos y demasiadas inacciones”, sostuvo durante su intervención. En el tramo final, Milei afirmó que la izquierda “sigue replegándose” en América Latina y celebró los cambios políticos recientes en distintos países de la región.
“Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia, ya sabemos también que perdieron en Perú y espero que en octubre pierdan en Brasil”, expresó. También sostuvo que el régimen cubano reconoció el fracaso de su modelo ideológico y afirmó que “gracias a la audaz intervención de los Estados Unidos se puso fin a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela”, según sus palabras.
Cierre del discurso
Como cierre, el presidente planteó que el escenario internacional atraviesa una disputa entre dos modelos antagónicos y llamó a los países de la región a definir su posicionamiento.
“Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible”, concluyó antes de despedirse con su tradicional “¡Viva la libertad, carajo!”.