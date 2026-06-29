Milei no viajará a la Cumbre del Mercosur y se quedará en Argentina para reorganizar el Gabinete

Desde la Casa Rosada confirmaron que Javier Milei no asistirá a la Cumbre del Mercosur que se realizará en Paraguay. En lugar de viajar, el presidente permanecerá en Buenos Aires para concentrarse en la reorganización del Gobierno tras la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete .

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Uno de los principales compromisos de la agenda presidencial será la jura de Santilli, prevista para este martes a las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Además, el mandatario encabezará reuniones de trabajo con el funcionario y el resto del gabinete para definir los próximos pasos de la gestión.

“El Presidente no viajará a Paraguay. Permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para la tarde del martes”, precisaron a Noticias Argentinas desde Presidencia.

En representación de la Argentina dará asistencia en la cumbre regional el canciller, Pablo Quirno , ya en Brasil para la reunión de cancilleres que se desarrolla por estas horas.

El Gobierno nacional anunció oficialmente la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Manuel Adorni , quien presentó su renuncia indeclinable el sábado por la tarde.

El movimiento político busca descomprimir de manera definitiva la crisis institucional generada por las investigaciones en torno al exfuncionario y, en simultáneo, relanzar la gestión de La Libertad Avanza (LLA) con un perfil de mayor volumen político y capacidad de articulación parlamentaria.

Diego Santilli junto a Javier y Karina Milei, tras ser anunciando como nuevo jefe de Gabinete Diego Santilli junto a Javier y Karina Milei, tras ser anunciando como nuevo jefe de Gabinete. X / @JMilei

Con este nombramiento, el presidente Javier Milei reconfiguró nuevamente la estructura del organigrama estatal: el Ministerio del Interior —cartera que Santilli lideraba hasta hoy— se fusiona con la Jefatura de Gabinete, repitiendo el esquema de centralización que la administración nacional ya había ensayado en etapas previas de la gestión.

"Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", posteó Santilli al respecto.