Milei defendió nuevamente a Adorni tras su renuncia: "No se puede condenar a un hombre inocente"

El presidente Javier Milei se refirió públicamente a la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y aseguró que la decisión no estuvo relacionada con la investigación judicial que lo involucra ni con una eventual interpelación parlamentaria. Además, sostuvo que el exfuncionario dejó el cargo por los ataques que, según afirmó, venía sufriendo junto a su familia.

En una entrevista concedida a LN+, el mandatario explicó que Adorni consideró que la situación personal se había vuelto insostenible y calificó su renuncia como una decisión definitiva. Las declaraciones son realizadas tras la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete .

"Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones. Eso hizo que directamente dijera que su renuncia era indeclinable. Él no está condenado. Hay un proceso de investigación" , afirmó Milei durante el diálogo con Luis Majul.

El jefe de Estado insistió en que el proceso judicial aún no concluyó y cuestionó las críticas dirigidas al exjefe de Gabinete antes de que exista una resolución de la Justicia. "¿La Justicia se expidió? ¿Hay una sentencia? ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia?" , expresó.

En ese mismo sentido, el Presidente sostuvo que "no se puede condenar a un hombre inocente" , al remarcar que la investigación judicial continúa en trámite y que todavía no existe una sentencia sobre el caso.

"Sigo confiando en la inocencia de Adorni"

En diálogo con Luis Majul, Milei negó que una posible interpelación y/o moción de censura hacia el exfuncionario influyeran en la decisión de que Adorni renunciara, sino más a un tema personal del propio exfuncionario.

Al respecto, el presidente dijo: “Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta. Esto obedece a que la situación ha escalado de una manera tal que, frente a situaciones que han sido agredidos los hijos de Manuel (sic), da un paso al costado porque no puede poner en riesgo a su familia”, dijo.

Sobre la imagen del Gobierno tras el polémico caso Adorni, el mandatario no cree que la investigación sea perjudicial para el oficialismo: “No lo comparto en lo más mínimo. En el criterio de mi nuevo libro, que pronto saldrá a la luz y se llama ‘La moral como política de Estado’, remarco que no se puede sacrificar en el altar de la eficiencia la justicia. Condenar a un inocente es injusto. Eso, inexorablemente, lleva a malas decisiones”, insistió.

“Si los argentinos se dejaban engañar por la situación de una persona que solo es investigada... Tuvo la grandeza además de correrse y enfrentar a la Justicia sin problemas, no como otros casos en los que se han mantenido en el cargo. Ni hablar durante el kirchnerismo”, añadió Milei.

En ese marco, y ante la consulta de Luis Majul sobre las propias "contradicciones" de Adorni en sus declaraciones públicas, el presidente negó que Adorni haya mentido y adjudicó la situación a supuestos ataques del periodismo.

“Que lo que diga un funcionario [Adorni] no coincida con lo que dice el periodismo, no quiere decir que eso sea mentir. El que suele mentir es el periodismo. Estamos cansados de ver cómo editan respuestas, las acomodan. Manuel ya está afuera. Si la Justicia demuestra que es inocente, va a demostrar lo mal y horrible que trabajan los medios de comunicación”, declaró Milei.

Embed «Si la Justicia determina que es inocente, va a demostrar lo mal que trabajan los medios»



@JMilei afirmó que no le cree al periodismo y que los medios han mentido sistemáticamente en relación con el caso Adorni.



En La Cornisa pic.twitter.com/xpbOZETlzn — La Nación Más (@lanacionmas) June 29, 2026

Milei defendió la designación de Santilli: "Conoce el oficio" y "tiene músculo político"

El presidente Javier Milei explicó los motivos que llevaron al Gobierno a designar a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, y aseguró que el objetivo es reforzar la conducción política del Ejecutivo y la relación con los gobernadores.

"Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Lo que vamos a hacer ahora nuevamente es fusionar al Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete. Gran parte del trabajo tiene que ver con la relación con los gobernadores. Eso requiere de músculo político. Desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador, que conoce el oficio. Yo creo que va a ser una forma de darle aire a todo lo que debemos hacer", afirmó.

Milei reveló que tanto él como Karina Milei venían siguiendo la situación personal de Manuel Adorni y que el Gobierno ya analizaba posibles escenarios ante una eventual salida del entonces jefe de Gabinete. "Lo que nosotros notamos con mi hermana es un deterioro anímico de Manuel. Teníamos que tener una solución por si él en algún momento decidía no seguir. No podemos estar librados al azar", expresó.

El presidente agregó que el oficialismo había trabajado sobre tres alternativas para reemplazar a Adorni y explicó que finalmente se optó por Santilli por considerar que era quien mejor se adaptaba a las necesidades de la gestión. "De esas tres, nos pareció que la más indicada para resolver esta situación era Diego Santilli. Teníamos la experiencia de lo bien que funcionó con Francos. Es el mismo criterio decisorio", sostuvo.

Embed «Diego Santilli es un gran trabajador, con mucho oficio político»



@JMilei se refirió a la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete y destacó su carrera en la política.



Lo estás viendo en La Cornisa pic.twitter.com/hRKdd3AL2F — La Nación Más (@lanacionmas) June 29, 2026

El respaldo político por Santilli y las críticas a la oposición

Consultado por las expresiones de apoyo de Mauricio Macri y otros dirigentes políticos, Milei valoró la recepción que tuvo la designación de Santilli y destacó el trabajo que había realizado previamente al frente del Ministerio del Interior.

"Me parecen interesantes las respuestas del arco político sobre la llegada de Diego. Nosotros teníamos claro que para esta situación debíamos volver al formato anterior de unir al Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete. En ese sentido, el trabajo que hizo Diego desde la cartera del Interior fue extraordinario. Facilitó mucho las cosas en el Congreso", afirmó.

Sobre la posibilidad de que en el futuro el Gobierno deba afrontar nuevas situaciones similares a los casos de Manuel Adorni o José Luis Espert, el mandatario respondió con fuertes críticas hacia la oposición.

"Del otro lado está el mal. Pueden hacer cualquier tipo de atrocidad. El tema es si uno lo compra o no. Algunos de estos casos se dieron tres semanas antes de una elección. La mugre vende. Nosotros confiamos en que soy el primer político en la historia argentina que cumplió lo que prometió", concluyó Javier Milei.

La entrevista completa: