Milei apuesta por Santilli como jefe de Gabinete para reordenar el Gobierno tras la salida de Adorni

El Gobierno nacional avanza con una profunda reconfiguración de su gabinete tras la ruidosa renuncia de Manuel Adorni . El principal cambio sería el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete , una presunta decisión con la que el presidente Javier Milei busca abrir una nueva etapa de gestión.

Según fuentes oficiales, el anuncio de la designación podría concretarse este domingo, mientras que la jura está prevista para los primeros días de la próxima semana. Además, el Ministerio del Interior volvería a depender de la Jefatura de Gabinete como parte de la reorganización del Ejecutivo.

Voceros del Gobierno afirman que Santilli tendrá un rol central en la articulación política . Aunque se designará un nuevo ministro del Interior, el exfuncionario ejercerá la conducción política del área, replicando un esquema similar al que existió entre Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

Santilli había desembarcado en el Ministerio del Interior a finales de octubre de 2025 para aportar diálogo y apertura, semanas después de darle una victoria a La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

Desde su llegada a Interior, se alzó en este tiempo con la confianza de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo , el denominado “triángulo de hierro”.

De confirmarse su nuevo rol, se convertirá en el cuarto jefe de Gabinete de la administración actual, asumiendo una misión similar de articulación política tras el desgaste de Adorni.

Despedida de Manuel Adorni: Milei se mantuvo en el silencio

En tanto, Milei permaneció toda la jornada en la Quinta de Olivos y, pese a las especulaciones en torno a un cierre formal de Adorni, finalmente no hubo foto oficial ni despedida. El mandatario se limitó a realizar una serie de reposteos en sus redes sociales para avalar los mensajes de respaldo de su entorno.

Entre ellos se destacó el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien respaldó públicamente a Adorni tras la difusión de su carta de renuncia. Hizo referencia al “difícil e inmerecido momento” que atravesó el exfuncionario junto a su familia debido al impacto de los ataques públicos.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó, definiéndolo como una persona “íntegra, valiosa y muy querida”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2070985937161445801?s=20&partner=&hide_thread=false Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven.



Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 27, 2026

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó en su cuenta de X que “la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio”, una publicación meno simpática que la de Karina, pero que también fue replicada por el Presidente desde Olivos.