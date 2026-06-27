27 de junio de 2026 - 12:40

Milei define el futuro de Manuel Adorni en una reunión clave en Olivos

El presidente está reunido con el funcionario luego de su viaje a España. Aseguran que el jefe de Gabinete llegó con la decisión de renunciar pero todo dependerá de lo que hable con Milei.

Milei define el futuro de Manuel Adorni en una reunión clave en Olivos en medio de fuertes presiones internas.

Milei define el futuro de Manuel Adorni en una reunión clave en Olivos en medio de fuertes presiones internas.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este sábado, el presidente Javier Milei mantiene una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos, en un encuentro considerado decisivo para definir la continuidad del funcionario, que enfrenta una fuerte presión interna dentro del oficialismo.

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la reunión comenzó poco antes de las 9, luego del regreso del mandatario de su gira por España, y se perfila como la instancia clave para resolver una crisis política que mantiene en vilo al Gobierno.

quinta de olivos
Milei y Adorni est&aacute;n reunidos en Olivos.&nbsp;

Milei y Adorni están reunidos en Olivos.

En la Casa Rosada aseguran que Adorni llegó al encuentro con la decisión de presentar su renuncia. Sin embargo, desde el entorno más cercano del jefe de Gabinete sostienen que aún existe la posibilidad de que continúe en el cargo y remarcan que el desenlace dependerá exclusivamente de la conversación que mantenga con Milei.

Ya analizan un reemplazo

Mientras se desarrolla la reunión, en el oficialismo ya trabajan sobre un posible recambio. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al asesor Santiago Caputo, avanzan en un nuevo esquema de reorganización del Gabinete que contempla la salida del ministro coordinador.

Entre las alternativas que analiza el Gobierno aparece el nombre de Diego Santilli para asumir la Jefatura de Gabinete, mientras que Ignacio Devitt quedaría al frente del área de Interior, que pasaría a funcionar como una vicejefatura dependiente del ministro coordinador.

Reforma laboral: Manuel Adorni, Karina Milei y Diego Santilli en el Senado
Diego Santilli es el principal candidato para sustituir a Adorni en caso de que renuncie.&nbsp;

Diego Santilli es el principal candidato para sustituir a Adorni en caso de que renuncie.

Dentro del oficialismo consideran que Santilli podría aportar mayor equilibrio político y facilitar el diálogo con los gobernadores, los bloques aliados y el Congreso.

La crisis política y el desgaste interno

La continuidad de Adorni quedó fuertemente cuestionada luego de la caída de la última sesión en el Senado, que impidió avanzar con proyectos impulsados por el Gobierno, entre ellos la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos.

En el plano legislativo, referentes libertarios consideran que el funcionario perdió capacidad de negociación y advierten que su permanencia dificulta la apertura de nuevos debates parlamentarios.

A ese escenario se sumó el malestar interno generado por las recientes revelaciones sobre sus movimientos patrimoniales y declaraciones juradas.

En los últimos días, el propio Milei había señalado durante su viaje al exterior que, si la Justicia determinara responsabilidades en la investigación que involucra al funcionario, lo "vuelo de una patada".

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