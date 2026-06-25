Manuel Adorni, salvado otra vez: La Libertad Avanza hizo caer la sesión para interpelarlo en el Senado

La Libertad Avanza hizo caer este jueves la sesión ordinaria en el Senado al comprobar que el peronismo no iba a dar quorum pese a que impulsaba junto a aliados la interpelación del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, logrando así blindar nuevamente al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión la tomó en el mismo recinto la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien instruyó a los miembros de la LLA que se mantengan parados sin dar quorum y lo mismo hicieron los aliados de la UCR y algunos bloques provinciales.

Bullrich dijo a los periodistas que "los que venía con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo. Tendrían que haber garantizado el número pero no se sentaron".

"¿Por qué vamos a darlo nosotros y someternos a que los corruptos más grandes de la historia se pasen horas ?", destacó y agregó que "querían socavar al Gobierno, ponerlo en una situación de falta y se pusieron en falta ellos. Porque les es difícil hablar contra la corrupción".

#AHORA | Patricia Bullrich: "Si ellos no dan quorum, no lo vamos a dar nosotros" @cotyvile pic.twitter.com/pSumRUu76E

De todos modos, el oficialismo accedió al pedido de los dialoguistas de abrir la comisión de Asuntos Constitucionales, que se reunirá el miércoles a las 15 para tratar los diferentes pedidos de interpelación y moción de censura.

De esta manera, el oficialismo no logra asomar la cabeza en la Cámara Alta con su agenda. Tenía los votos para avanzar en Propiedad Privada y, como hace semanas atrás, ese tema deberá esperar hasta que se despeje el camino del funcionario nacional en esa arena política.

Manuel Adorni El oficialismo dejó sin quorum la sesión para evitar la interpelación de Adorni Archivo

Bullrich tenía asegurados los votos para impedir la interpelación con la ayuda de aliados radicales y misioneros, pero prefirió no abrir el recinto para no estar varios horas debatiendo esos pedidos que impulsaba el peronismo, el PRO y Convicción Federal.

De hecho los pocos legisladores que se sentaron en el recinto fueron los macristas Martin Goerling Lara, y Maria Cristina Huala, y la peronista de Convicción Federal, Carolina Moises.

La postura del oficialismo y del PJ fue duramente cuestionada por el PRO que objetó que "Ni Libertad Avanza ni el kirchnerismo dieron quorum para tratar nuestro proyecto de interpelación a Manuel Adorni. Vamos a seguir insistiendo para que los argentinos tengan las explicaciones que merecen.

El peronismo no quiso dar quorum en rechazo al cambio del acta que logró realizar Bullrich el martes pasado al rechazar que se necesiten dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas de la interpelación, ya que sostenía que como era un artículo operativo solo se necesitaban la mayoría absoluta.