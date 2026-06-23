23 de junio de 2026 - 22:16

"Estoy a disposición": Adorni respondió a las críticas tras la suspensión de su exposición

El jefe de Gabinete sostuvo que está listo para presentarse el 2 de julio ante la Cámara alta, pese a la suspensión de la sesión en la que debía exponer.

Manuel Adorni en el Congreso. (archivo)

Manuel Adorni en el Congreso. (archivo)

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que mantiene su disposición para concurrir al Senado el próximo 2 de julio y brindar el informe de gestión previsto por la Constitución Nacional, luego de que se conociera la suspensión de la sesión en la que debía exponer ante los legisladores.

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La definición fue realizada a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde buscó despejar especulaciones sobre una eventual negativa a presentarse en la Cámara alta. "Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin", escribió el funcionario.

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La suspensión de la sesión generó cuestionamientos

La aclaración de Adorni se produjo después de que trascendiera la cancelación de la sesión prevista para la presentación del tradicional informe de gestión ante el Senado.

La decisión despertó críticas desde distintos sectores de la oposición, que interpretaron la suspensión como una posible forma de evitar que el funcionario respondiera preguntas vinculadas a su situación patrimonial y a las explicaciones brindadas sobre sus ahorros e inversiones.

En ese contexto, algunos dirigentes opositores impulsaron pedidos para avanzar con una interpelación y profundizar las consultas sobre la información contenida en su declaración jurada.

La polémica por el patrimonio

Durante las últimas semanas, Adorni quedó en el centro del debate político luego de que se conocieran detalles relacionados con su patrimonio y con ganancias obtenidas mediante inversiones financieras. La situación derivó en reclamos de explicaciones por parte de la oposición y abrió un nuevo foco de tensión entre el oficialismo y los bloques opositores.

Mientras continúa la controversia, el jefe de Gabinete insistió en que mantiene la voluntad de asistir al Congreso y cumplir con la obligación constitucional de informar sobre la marcha de la gestión nacional.

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