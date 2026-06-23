Bullrich anunció que Adorni no dará el informe de gestión en el Senado: "No tenía sentido hacerlo venir"

El oficialismo decidió cancelar el informe de gestión del jefe de Gabinete , Manuel Adorni en el Senado previsto para el 2 de Julio, bajo el argumento de que "no hay predisposición" de los bloques opositores y dialoguistas para escuchar al funcionario.

Ocho de los diez diputados por Mendoza faltaron a la sesión que podía complicar a Manuel Adorni

Respiro para Adorni: la oposición no consiguió quórum y fracasó la sesión para exigir su renuncia

La presidente del bloque de LLA, Patricia Bullrich, informó a los periodistas que decidió tomar esa medida para evitar que ese informe de gestión se convierta en una interpelación de ocho horas y reveló que en el Gobierno están de acuerdo con su resolución.

"No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público . Además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete", subrayó.

Este martes, la oposición tuvo un duro golpe este martes en el Congreso, luego de que se cayera la sesión impulsada para debatir la interpelación y una eventual moción de censura contra Manuel Adorni. El oficialismo logró bloquear la convocatoria gracias a la “ falta de quórum” en la Cámara de Diputados.

Patricia Bullrich informó sobre la cancelación del informe de gestión de Manuel Adorni para evitar interpelaciones de la oposición

Solo 117 legisladores habían ocupado sus bancas, cuando se requerían 129 para el debate. En tanto, se evitó que los proyectos llegaran al recinto. Tras vencer el plazo reglamentario para reunir el número necesario, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por finalizada la convocatoria.

La clave para desactivar la sesión se gestó 48 horas antes, cuando el Gobierno nacional logró un acuerdo con las bancadas aliadas para abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el martes 30 de este mes a fin de tratar los seis expedientes vinculados al jefe de Gabinete.

Cabe mencionar que dentro de todos los diputados presentes estuvieron la enorme mayoría del kirchnerismo (Unión por la Patria), los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos diputados de la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano, Karina Banfi y algunos más.

En cambio, se ausentó llamativamente la jefa del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, así como otros diputados que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. No sorprendió la ausencia de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal.