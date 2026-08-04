4 de agosto de 2026 - 23:00

Bullrich acusó a Villarruel de "militar para el kirchnerismo" por habilitar el voto a distancia de Sagasti

Bullrich calificó de "mamarracho jurídico" la decisión de Villarruel de habilitar a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti a participar de manera virtual en la próxima sesión del Senado.

La senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

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Mariano Sánchez / NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, criticó con dureza a la vicepresidenta Victoria Villarruel por autorizar de manera excepcional que la legisladora mendocina Anabel Fernández Sagasti participe de forma remota en la sesión prevista para este jueves en el Senado, donde se debatirá la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye disposiciones sobre la venta de tierras a extranjeros.

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Bullrich sostuvo que la decisión constituye "un mamarracho jurídico" y afirmó que el reglamento de la Cámara alta no contempla ese mecanismo de votación. Además, acusó a Villarruel de establecer un precedente que, según su interpretación, contradice las normas vigentes del Senado.

"Lo que hizo la vicepresidenta con la legisladora Fernández Sagasti es un mamarracho jurídico", expresó la senadora oficialista durante una entrevista con el programa WiFi, emitido por A24. En ese contexto, agregó: "Esto sienta un precedente y además una legisladora no puede votar de una manera que el reglamento dice que no existe".

La autorización fue formalizada mediante el Decreto DPP N.º 66/2026, firmado por Villarruel, luego de que Fernández Sagasti solicitara una excepción para ejercer su banca debido a que atraviesa un embarazo y cuenta con indicación médica de no viajar a Buenos Aires.

La legisladora mendocina había planteado públicamente la situación a través de sus redes sociales con la pregunta: "¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?". Junto al mensaje difundió un video explicando su estado de salud y posteriormente publicó la nota presentada ante la Presidencia del Senado solicitando la autorización.

Bullrich insistió en sus cuestionamientos y aseguró que la vicepresidenta "atentó contra el reglamento del Senado", al tiempo que sostuvo que no le corresponde modificar las reglas de funcionamiento de la Cámara. "Que alguien se atribuya poderes monárquicos es un mamarracho jurídico y político", afirmó.

La Senadora Patricia Bullrich, acompa&ntilde;ada por los Senadores Nadia M&aacute;rquez y Agust&iacute;n Coto, brindaron una Conferencia de Prensa en el Senado de Nacion, con el objetivo de explicar puntualmente el proyecto de Ley de Tierras.

La Senadora Patricia Bullrich, acompañada por los Senadores Nadia Márquez y Agustín Coto, brindaron una Conferencia de Prensa en el Senado de Nacion, con el objetivo de explicar puntualmente el proyecto de Ley de Tierras.

Durante la entrevista también respondió a las críticas formuladas por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien cuestionó el proyecto oficial sobre la venta de tierras a extranjeros y vinculó la iniciativa con el concepto de soberanía.

Frente a esos planteos, Bullrich aseguró que la diputada "confunde soberanía con un título de propiedad" y sostuvo que la legislación argentina continúa rigiendo sobre cualquier inmueble ubicado en el territorio nacional. Como ejemplo de situaciones que, según su postura, afectan la soberanía, mencionó las Islas Malvinas y la base espacial china instalada en Neuquén, al tiempo que también hizo referencia a la situación que atravesó la ciudad de Rosario durante el avance del narcotráfico.

La situación con Brasil

La senadora oficialista también opinó sobre la decisión del gobierno de Brasil de reducir el nivel de su representación diplomática en la Argentina tras la escalada de tensión entre ambos países.

En ese sentido, calificó la medida como "grave", aunque consideró que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aplica criterios diferentes cuando se trata de intervenciones políticas en otros países. "No me parece una buena señal que nos hayan sacado al embajador. Si Milei va a la campaña de Bolsonaro es intromisión. Y si el presidente de Brasil lo hace, no lo es. Entonces, midamos con la misma vara", sostuvo.

Además, recordó episodios ocurridos durante gestiones anteriores para cuestionar la reacción del gobierno brasileño frente a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei.

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