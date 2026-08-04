"Fe de erratas": Hebe Casado salió a criticar a Anabel Fernández Sagasti pero se tuvo que desdecir

La solicitud de la senadora nacional de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti , para participar de manera virtual en la sesión del Senado en la que se debatirá la reforma de la Ley de Tierras ya generó su primera repercusión política. La vicegobernadora Hebe Casado respaldó que la legisladora pueda intervenir a distancia, aunque cuestionó al kirchnerismo por la postura que había adoptado el año pasado ante un caso similar en la Legislatura de Mendoza .

"¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?": el fuerte planteo de Anabel Fernández Sagasti a Villarruel

A través de una publicación en su cuenta de X, Casado citó el video difundido por Fernández Sagasti, quien explicó que no puede viajar a Buenos Aires por una indicación médica, ya que cursa un embarazo de 32 semanas , y reclamó que se habiliten los medios tecnológicos para participar de la sesión prevista para este jueves.

La vicegobernadora sostuvo que existe una "doble vara" del kirchnerismo al recordar el debate que se produjo en mayo de 2025, cuando la senadora provincial radical María Laura Sainz sesionó de manera remota desde San Rafael debido a un embarazo de riesgo.

"El año pasado, misma situación de una legisladora provincial, el partido de Anabel se oponía a que sesionara por Zoom. La doble vara k no falla ", escribió Casado.

Sin embargo, aclaró que está de acuerdo con que Fernández Sagasti pueda intervenir de forma remota.

El año pasado, misma situación de una legisladora provincial, el partido de Anabel se oponía a que sesionara por zoom. La doble vara k no falla. https://t.co/130QLaTRcp

"Obviamente que en esto estoy a favor de que le permitan a Anabel participar vía remota como estuve el año pasado a favor que lo hiciera Laura en el Senado provincial", señaló.

En otra publicación, la vicegoberadora también se refirió al embarazo y compartió su experiencia personal.

"Estar embarazada no es una enfermedad incapacitante. En mi primer embarazo rompí bolsa en un quirófano, estaba ayudando en una cirugía. En mi segundo embarazo atendí consultorio hasta las 22 horas y me interné al otro día a las 7 de la mañana", expresó.

Horas más tarde, la vicegobernadora realizó una aclaración sobre una de sus publicaciones. "Fe de erratas: el PJ se opuso, el kirchnerismo no. Mala mía, me olvidé que en ese momento ya estaban divididos", escribió en X. De esa manera, rectificó que su cuestionamiento estaba dirigido al Partido Justicialista y no al kirchnerismo.

Fe de erratas: el PJ se opuso, el kirchnerismo no. Mala mía, me olvidé que en ese momento ya estaban divididos. https://t.co/130QLaTRcp — Hebe Casado (@hebesil) August 4, 2026

El antecedente en la Legislatura

El caso al que hizo referencia Casado ocurrió en mayo del año pasado, cuando la senadora provincial de la UCR María Laura Sainz participó por Zoom en una sesión del Senado provincial desde San Rafael, debido a una indicación médica de reposo vinculada a su embarazo.

Aunque la autorización para sesionar de manera remota había sido aprobada por el cuerpo legislativo, el debate se centró en la vigencia de la resolución aprobada durante la pandemia de covid-19 que habilita el trabajo parlamentario virtual.

Desde el peronismo señalaron que Sainz estaba autorizada para participar, aunque cuestionaron que la resolución utilizada como fundamento hubiera sido creada en un contexto excepcional. La senadora Adriana Cano sostuvo entonces que "el origen de la resolución 93/20 fue una pandemia que ya no existe".

La senadora provincial de la UCR, radical María Laura Sainz.

En la misma discusión, el senador del Partido Verde Dugar Chappel consideró que la modalidad remota no se ajustaba a la Constitución provincial al tratarse de una situación individual y no de una circunstancia que afectara el funcionamiento general del Poder Legislativo.

En cambio, desde el oficialismo defendieron la decisión. El entonces presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, afirmó que la resolución seguía vigente y que podía aplicarse en casos excepcionales como el de Sainz.

Por su parte, el senador kirchnerista Félix González respaldó la participación virtual de la legisladora radical al recordar que había sido autorizada por el cuerpo, aunque planteó la necesidad de establecer una regulación definitiva para ese tipo de situaciones.

La respuesta desde La Cámpora

Las publicaciones de Casado también tuvieron una respuesta desde La Cámpora. La exconcejal de Luján de Cuyo, Paloma Scalo, rechazó la interpretación de la vicegobernadora sobre el antecedente legislativo y recordó que Félix González no se había opuesto a la participación remota de Sainz.

"Compartir el video y decir 'en el Senado lo hicimos también', en vez de chicanitas pedorras no te hará peronista; te haría mejor política, persona y médica, pero estás re lejos de todo eso", escribió Scalo en sus redes sociales.

El intercambio se produjo mientras continúa la expectativa por la sesión del Senado nacional convocada para este 6 de agosto, en la que se debatirá la reforma de la Ley de Tierras y sobre la cual Fernández Sagasti solicitó autorización para participar de manera virtual debido a su embarazo.