Seguridad vial: Modo Testigo ya recibió más de 1.000 denuncias por presuntas infracciones en Mendoza

El Ministerio de Seguridad y Justicia realizó la segunda reunión de Presentación de Lineamientos de Seguridad Vial , un espacio de trabajo que reunió nuevamente a asociaciones de víctimas de siniestros viales , jueces viales , organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado y autoridades de la Policía de Mendoza .

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El encuentro, encabezado por la ministra Mercedes Rus , dio continuidad a la primera reunión realizada en abril y permitió presentar los avances alcanzados durante los últimos meses, analizar los indicadores de siniestralidad y anunciar nuevas medidas de prevención , control y modernización tecnológica .

Allí, la funcionaria reveló el primer balance de Modo Testigo , la herramienta que permite a los ciudadanos remitir fotografías y videos de presuntas infracciones viales .

La ministra informó que, desde su puesta en funcionamiento el 18 de junio , se recibieron 1.099 comunicaciones al WhatsApp 2615559592 , la vía provisoria hasta la habilitación de la app oficial de Modo Testigo .

Lo importante es que solo el 8 % del material enviado no correspondía a una infracción, mientras que 246 casos contaban con todos los datos necesarios para avanzar en una actuación administrativa .

"La primera etapa muestra una apropiación muy responsable del sistema por parte de la ciudadanía. De todas las comunicaciones recibidas, solo un 8 % no correspondía a infracciones", afirmó Rus.

Del total de reportes, el 76 % estuvo relacionado con vehículos mal estacionados; el 9 %, con sobrepasos en doble línea amarilla; el 3 %, con el uso del teléfono celular durante la conducción; el 2 %, con cruces de semáforos en rojo; otro 2 %, con adelantamientos indebidos; y el 1 %, con excesos de velocidad o maniobras sin la debida precaución.

La aplicación ya se encuentra desarrollada y comenzará a funcionar plenamente luego de la publicación de su decreto reglamentario.

"Cuando esté reglamentada, los jueces viales van a tener a disposición estos casos para analizar la posibilidad de aplicar una multa o una sanción", indicó la ministra.

Rus explicó que el material recibido también es utilizado para la concientización, mediante la difusión de las imágenes en las redes oficiales de Modo Testigo, acompañadas por la identificación de la conducta riesgosa.

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Cómo funciona Modo Testigo

La puesta en funcionamiento de Modo Testigo se realizará de manera progresiva. La primera etapa comenzó con la habilitación de un canal de WhatsApp para la recepción de comunicaciones ciudadanas y tiene un enfoque preventivo, educativo y de concientización vial.

Los ciudadanos pueden enviar fotografías y videos al 2615559592, disponible las 24 horas, para comunicar situaciones observadas en la vía pública que representen conductas de riesgo para la circulación.

Esta etapa preventiva está en marcha desde el 18 de junio, con el fin de poner en funcionamiento la herramienta, difundir su utilización entre los ciudadanos y generar material destinado a fortalecer las campañas de educación y concientización vial, mientras finaliza la integración tecnológica con la aplicación Mendoza x Mí.

El material enviado es recibido por la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia y contrastado con los requisitos previstos en la normativa vigente, a los fines de determinar su publicación.

En esta instancia, las comunicaciones ciudadanas no darán lugar a sanciones. Aquellos registros que cumplan las condiciones establecidas podrán ser difundidos con fines preventivos, educativos y de concientización a través del canal oficial Modo Testigo, disponible en la web del Ministerio de Seguridad y Justicia, donde permanecerán publicados por un plazo máximo de 90 días.

La difusión se realizará preservando la identidad de las personas involucradas y respetando la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

De acuerdo con la reglamentación, esta primera etapa tiene un carácter preventivo y educativo, orientado a promover conductas responsables y fortalecer las acciones de concientización vial en toda la provincia.