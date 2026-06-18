Modo Testigo: cómo funcionará en Mendoza el sistema para reportar infracciones viales por WhatsApp

El gobierno de Alfredo Cornejo reglamentó el mecanismo que permitirá a los ciudadanos comunicar posibles infracciones de tránsito mediante el envío de fotografías y videos a través de canales digitales oficiales.

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La medida quedó formalizada a través del Decreto 1195, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y pone en marcha la implementación de la Ley 9701, que modificó la Ley Provincial de Tránsito .

La normativa incorpora el artículo 120 bis a la Ley 9024 y habilita la recepción de registros audiovisuales aportados por particulares cuando estos puedan evidenciar conductas contrarias a las normas viales vigentes en Mendoza.

Según establece el decreto, el material enviado tendrá carácter de comunicación ciudadana y no constituirá una denuncia formal. Tampoco implicará una validación técnica, certificación de autenticidad ni presunción de veracidad sobre el contenido remitido.

La reglamentación prevé la creación de una aplicación vinculada a la plataforma oficial Mendoza x Mí , que será utilizada para recibir fotografías, videos y otros registros audiovisuales.

El sistema permitirá registrar información vinculada a la ubicación, fecha, hora y demás datos asociados al material aportado, con el objetivo de facilitar su análisis y seguimiento.

Una vez recibido, el contenido será evaluado de manera preliminar por la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia.

En aquellos casos en los que existan elementos suficientes para advertir una posible infracción, la información podrá ser remitida al juzgado vial competente junto con un informe preliminar elaborado por el organismo.

Una implementación en dos etapas

La implementación de Modo Testigo se realizará de manera progresiva. En una primera etapa, el sistema funcionará a través de un canal de WhatsApp con un enfoque preventivo, educativo y de concientización vial.

Los ciudadanos podrán enviar fotografías y videos al número 2615559592 durante las 24 horas para comunicar conductas de riesgo observadas en la vía pública.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Mercedes Rus, aclararon que durante esta etapa las comunicaciones ciudadanas no generarán sanciones.

Los registros que cumplan con los requisitos establecidos podrán ser difundidos en el canal oficial Modo Testigo con fines educativos, preventivos y de concientización vial.

La etapa inicial busca poner en funcionamiento la herramienta, promover su utilización entre la ciudadanía y generar material para fortalecer las campañas de educación vial mientras concluye la integración tecnológica con la aplicación Mendoza x Mí.

Qué material podrá ser descartado

El decreto establece que quedarán excluidos los registros que no resulten pertinentes para identificar una posible infracción vial, aquellos que aparentemente no correspondan a la jurisdicción provincial o los que presenten indicios evidentes de falsedad, edición o inconsistencias.

La norma remarca que el objetivo es fortalecer la participación ciudadana en materia de seguridad vial bajo un esquema de corresponsabilidad social, promoviendo la identificación de conductas antirreglamentarias y la concientización sobre el respeto de las normas de tránsito.

Qué infracciones podrán comunicarse

Entre las situaciones que podrán ser comunicadas se encuentran maniobras peligrosas, uso del teléfono celular durante la conducción, falta de cinturón de seguridad, exceso de velocidad, transporte indebido de personas, circulación antirreglamentaria y otras conductas contempladas por la normativa vial vigente.

El sistema está pensado para que la comunicación sea realizada por terceros que presencien una infracción. El conductor involucrado no podrá registrar ni enviar material mientras se encuentre conduciendo.

Al momento de realizar el envío, se solicitarán nombre, apellido y correo electrónico del remitente, información que tendrá carácter confidencial y será resguardada de acuerdo con la normativa vigente de protección de datos personales.

Integración tecnológica

Según informó el Gobierno provincial, la segunda etapa del sistema estará integrada a la aplicación Mendoza x Mí y se prevé que esté disponible durante el próximo mes.

Esta nueva instancia incorporará herramientas de validación tecnológica para verificar automáticamente datos asociados a cada registro, como ubicación, fecha, hora y otros metadatos.

Desde el Ejecutivo señalaron que esto permitirá mejorar la trazabilidad de la información recibida y brindar mayores garantías para su análisis por parte de las autoridades competentes.

Para su desarrollo, el Ministerio de Seguridad y Justicia trabajó junto a jueces viales de toda la provincia, autoridades de tránsito y equipos técnicos especializados con el objetivo de unificar criterios de implementación y compatibilizar el funcionamiento de la herramienta con los distintos juzgados viales de Mendoza.

Protección de datos personales

Hasta que la aplicación oficial entre en funcionamiento, los registros recibidos podrán visualizarse en el canal oficial Modo Testigo, disponible en la web del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Aquellos materiales que sean publicados permanecerán disponibles por un plazo máximo de 90 días.

La reglamentación establece que deberán resguardarse los datos personales de los presuntos infractores, de terceros no involucrados y de cualquier otra información cuya difusión no resulte necesaria para los objetivos previstos por la ley.

Asimismo, el decreto dispone que toda la información recopilada deberá ser tratada conforme a las disposiciones de la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales y demás normativa aplicable.

También señala que los datos de las personas que remitan el material tendrán carácter confidencial y que el Ministerio de Seguridad y Justicia podrá dictar normas complementarias para la implementación del sistema.

El decreto