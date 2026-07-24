Bomberos Voluntarios hicieron sonar las sirenas en toda Mendoza en reclamo por financiamiento

Las sirenas de los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Mendoza sonaron este viernes a las 9 de manera simultánea con las de cientos de destacamentos de todo el país. No fue una emergencia ni una convocatoria por un incendio: se trató del Sirenazo Nacional , una medida impulsada por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios para reclamar el cumplimiento de las leyes que garantizan el financiamiento de la actividad.

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La manifestación tuvo un carácter institucional y buscó llamar la atención sobre la situación económica que atraviesan las asociaciones de bomberos, que sostienen gran parte de la respuesta ante incendios, accidentes de tránsito, rescates y otras emergencias sin cobrar por sus servicios.

En Mendoza, los distintos cuarteles adhirieron a la convocatoria haciendo sonar sus sirenas durante algunos minutos , mientras difundían entre la comunidad que la medida no respondía a una emergencia sino a un reclamo por los recursos necesarios para mantener operativo el sistema.

Los bomberos señalaron que el eje principal del planteo fue el cumplimiento de la Ley Nacional 25.054 , que regula el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y establece los mecanismos de financiamiento para las asociaciones, federaciones y organismos de capacitación. La norma prevé que los fondos sean destinados al mantenimiento de las unidades, la compra de equipamiento, la capacitación permanente y el funcionamiento de los cuarteles.

A nivel provincial, también reclamaron el cumplimiento de la Ley 7.679 , además de un mayor acompañamiento económico por parte de los municipios donde prestan servicio los cuarteles.

Un servicio sostenido por voluntarios

Desde las asociaciones remarcaron que el sistema depende en gran medida del trabajo desinteresado de miles de hombres y mujeres que destinan tiempo de manera voluntaria para atender emergencias durante las 24 horas.

Explicaron que los recursos contemplados en la legislación resultan indispensables para afrontar gastos de combustible, mantenimiento de autobombas, renovación de equipos de protección personal, adquisición de herramientas especializadas y formación continua del personal.

"Los Bomberos Voluntarios no estamos pidiendo privilegios ni beneficios; estamos reclamando el cumplimiento de las leyes vigentes que permiten garantizar la continuidad de un servicio esencial para la comunidad", fue el mensaje difundido por las entidades mendocinas en el marco de la protesta.

El reclamo también apuntó a la necesidad de fortalecer la cooperación entre los gobiernos locales y los cuarteles, muchos de los cuales cubren extensas jurisdicciones y responden tanto a emergencias urbanas como rurales.

El financiamiento del sistema

La Ley Nacional 25.054, sancionada en 1998 y posteriormente modificada, regula la organización del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y establece la asistencia económica del Estado para asegurar el equipamiento y la capacitación de las asociaciones que prestan servicios gratuitos a la población.

Durante este año, el Gobierno nacional dictó la resolución que distribuye los subsidios correspondientes al ejercicio 2026 entre las asociaciones y federaciones de bomberos voluntarios. Sin embargo, las entidades sostienen que persisten dificultades en la efectiva transferencia de los recursos y por eso impulsaron la jornada de protesta simultánea en todo el país.

Con el sonido de las sirenas como única expresión, los cuarteles buscaron transmitir un mensaje claro: el reclamo no estuvo dirigido a obtener nuevos beneficios, sino a exigir que se cumplan las normas vigentes para garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para la protección de vidas y bienes en todo el territorio nacional.