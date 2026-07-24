Un pueblo argentino regalará oro de 18 quilates a los turistas durante las vacaciones de invierno.

Con el objetivo de atraer visitantes durante las vacaciones de invierno y poner en valor su historia minera, un pequeño pueblo serrano de Argentina lanzó una iniciativa llamativa: regalará muestras de oro de 18 quilates a quienes lo visiten.

La Doble Vía del Este entra en su etapa clave: firmaron el contrato para llevar la obra hasta la Ruta 7

Tercera edición, cada vez más grande: Chocolate Entre Viñas vuelve a Junín con degustaciones, concurso de alfajores y actividades para todos

Se trata de La Carolina , una localidad colonial ubicada a 1.600 metros sobre el nivel del mar , en las sierras de San Luis , que busca incentivar el turismo con una propuesta que destaca uno de los principales rasgos de su identidad.

Según informó el área de Turismo del municipio, desde el sábado 18 y durante 10 días consecutivos , se realizará un sorteo diario de una muestra de oro de 18 quilates entre los turistas que recorran el destino.

Para participar no será necesario realizar una inscripción previa. Los visitantes únicamente deberán conservar el ticket de estacionamiento del Pueblo Peatonal y acercarse a la oficina de Informes Turísticos a las 17 .

Según informó la Agencia de Noticias de San Luis, cada jornada participarán todos los comprobantes emitidos ese mismo día y el ganador deberá presentar su ticket para retirar el premio.

En La Carolina regalarán oro a los turistas que visiten el pueblo.

La elección del oro como obsequio no es casual. La Carolina posee una fuerte tradición minera y el metal precioso continúa siendo extraído de los arroyos de la zona por pirquineros locales.

De esta manera, además de ofrecer un atractivo para los turistas, la iniciativa busca reforzar la identidad histórica del pueblo y difundir uno de los principales patrimonios culturales y económicos de la región.

Qué hacer en La Carolina

Ubicado a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Luis, La Carolina ofrece diversas actividades para quienes buscan combinar naturaleza e historia durante una escapada.

Recorrido por las minas de oro de La Carolina en San Luis.

Entre sus principales propuestas se destacan las visitas a la reserva de llamas, cabalgatas, senderismo, trekking, museos y cafeterías emplazadas en un entorno serrano.

Además, la localidad obtuvo reconocimiento internacional al ser finalista entre los mejores pueblos turísticos del mundo en la edición 2023 del certamen organizado por la Organización Mundial del Turismo (OMT).