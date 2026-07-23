El avión más antiguo de Mendoza volvió a realizar un aterrizaje de emergencia tras una falla de motor

El histórico Piper PA-11 Cub Special del Aero Club San Martín, considerado el avión más antiguo en actividad de Mendoz a, volvió a protagonizar un aterrizaje de emergencia luego de que su motor perdiera potencia durante un vuelo sobre una zona rural del departamento. El episodio ocurrió el pasado 27 de junio y terminó sin personas lesionadas.

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La información fue registrada por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) , que inició las actuaciones correspondientes. En el reporte oficial del suceso se consigna que la aeronave "aterriza en un campo al detectar pérdida de potencia" y que la maniobra se realizó "sin novedad", sin consecuencias para el piloto ni para terceros.

La aeronave involucrada es el Piper PA-11 Cub Special, matrícula LV-YNS, un verdadero símbolo de la aviación deportiva mendocina . Fue fabricada en 1946 en Lock Haven, Pennsylvania, Estados Unidos, y desde el 12 de junio de 1951 pertenece al Aero Club San Martín, adonde llegó por asignación de la entonces Dirección General de Aviación Civil.

Para confirmar lo ocurrido, Los Andes se comunicó con el presidente del Aero Club San Martín, Alejo Moiso , quien ratificó la existencia del episodio.

Aunque un aterrizaje de emergencia suele generar preocupación, especialistas en aviación explican que forma parte de los procedimientos para los que se entrenan los pilotos de aeronaves livianas. Ante una pérdida parcial o total de potencia, el objetivo es conservar el control del avión, seleccionar un sitio apto para el descenso y completar la maniobra de la forma más segura posible.

Eso fue precisamente lo que ocurrió el 27 de junio. Tras advertir la pérdida de potencia del motor, el piloto eligió un campo de la zona rural de San Martín y aterrizó sin inconvenientes. El hecho no dejó heridos ni produjo daños a terceros.

Como ocurre en cada incidente de estas características, la Junta de Seguridad en el Transporte abrió una investigación destinada a establecer las circunstancias que provocaron la falla mecánica. El objetivo de estas actuaciones no es determinar responsabilidades civiles o penales, sino obtener información que contribuya a mejorar la seguridad operacional y prevenir futuros episodios similares.

El Piper protagonista de los dos episodios.

Un antecedente muy reciente

No es la primera vez que el histórico Piper PA-11 atraviesa una situación semejante.

El antecedente más recordado ocurrió el 25 de mayo del año pasado, durante los festejos por la Revolución de Mayo en San Martín. Aquella mañana, la aeronave participaba de las actividades organizadas por el municipio cuando sufrió una detención del motor en pleno vuelo.

Según publicó entonces Los Andes, el piloto advirtió inmediatamente la pérdida de potencia y aplicó el procedimiento de emergencia. Tras evaluar las alternativas disponibles, decidió aterrizar en un terreno cercano, logrando completar la maniobra sin sufrir lesiones y sin provocar daños a personas ni bienes.

Ese episodio también generó preocupación por tratarse de una aeronave muy conocida en el ambiente aeronáutico mendocino, aunque la correcta actuación del piloto evitó consecuencias mayores.

Con el incidente registrado el pasado 27 de junio, el Piper PA-11 suma dos aterrizajes de emergencia por pérdida de potencia en poco más de un año, ambos resueltos exitosamente gracias a la capacitación de quienes estaban al mando.

Un patrimonio de la aviación mendocina

Más allá de estos episodios, el LV-YNS ocupa un lugar especial dentro de la historia aeronáutica provincial.

Construido en 1946 por Piper Aircraft, el PA-11 Cub Special representa una de las aeronaves más emblemáticas de la aviación civil de posguerra. Su diseño simple, su bajo peso y sus características de vuelo lo convirtieron durante décadas en uno de los modelos más utilizados para instrucción y entrenamiento de pilotos.

Desde hace 75 años integra la flota del Aero Club San Martín, institución que ha formado a varias generaciones de aviadores de Mendoza y que además desarrolla actividades vinculadas con el vuelo a motor y el vuelo a vela.

Mientras tanto, la investigación técnica permitirá establecer qué originó la pérdida de potencia registrada el 27 de junio. Por segunda vez en poco más de un año, el histórico Piper PA-11 volvió a poner a prueba la preparación de su piloto. Y, también por segunda vez, la emergencia terminó únicamente como un susto.

¿Un avión de 80 años puede seguir volando? Sí, si mantiene su aeronavegabilidad

A diferencia de un automóvil, la edad cronológica no es el principal indicador del estado de un avión. En aviación, lo determinante es su aeronavegabilidad, es decir, que la aeronave cumpla permanentemente con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la autoridad aeronáutica.

Eso se logra mediante un riguroso programa de mantenimiento. Los aviones son sometidos a inspecciones periódicas, reemplazo preventivo de componentes, recorridas generales del motor (overhaul), controles de corrosión, fatiga estructural y reparaciones certificadas. Muchas piezas tienen una vida útil determinada y deben cambiarse obligatoriamente antes de alcanzar ese límite.

Por eso, en la aviación suele decirse que un avión bien mantenido no "envejece" como un auto. De hecho, existen aeronaves fabricadas en las décadas de 1940 y 1950 que continúan volando con total seguridad porque han recibido el mantenimiento adecuado y conservan vigente su certificado de aeronavegabilidad. Lo que importa no es solo el año de fabricación, sino las horas de vuelo, los ciclos de operación, el historial de mantenimiento y el estado de cada uno de sus componentes.