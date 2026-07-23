Habló el pasajero que casi fue succionado por la ventanilla de un avión: "Al borde de la muerte"

Hace dos semanas un vuelo comercial que partió de Grecia con destino a Alemania vivió un dramático momento tras romperse una ventanilla del avión, que casi succiona a un pasajero . El hombre se llama Ljubisa Karovi, procedente de Serbia, y recientemente habló por primera vez desde el accidente.

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El implicado contó cómo vivió uno de los episodios más terroríficos de su vida. Cabe mencionar que el piloto debió aterrizar de emergencia pocos minutos después del despegue.

El hombre de 61 años recibió el alta médica hace apenas cuatro días y todavía debe usar un cuello ortopédico. El incidente le provocó quemaduras y hematomas como consecuencia de la emergencia.

“Lo que recuerdo es la explosión. Fue el ruido que precede al caos, el ruido que siempre está ahí cuando cierro los ojos para dormir” , afirmó Karovi en diálogo con The Guardian. A su vez, afirmó que presenta dificultades para reconstruir los hechos debido a las lesiones, por lo tanto, su mujer explica en detalle.

El relato del hombre que casi fue succionado en un vuelo.

“No recuerdo mucho y todavía me duelen la cabeza y el cuello, pero sigo vivo. Podría haber sido el cinturón de seguridad, el hecho de que todavía estuviera sujeto. Pero tal vez sea el destino. Creo en Dios y le doy gracias todos los días. Soy un afortunado”, sostuvo.

Karovi contó que su mujer Svetlana Grkovi le relató el tenso episodio tras recibir el alta, debido a que perdió el conocimiento. “Me dicen que me desmayé dos veces dentro del avión y que mi cara se hinchó y deformó brevemente debido a la presión, a la ráfaga de aire. Mi esposa me lo recuerda”, señaló.

“Me costará regresar a un avión”, aseguró la víctima

El abogado de Karovi aseguró que estuvo “al borde de la muerte”. Explicó que, cuando el avión se despresurizó, el pasajero salió despedido parcialmente por la ventanilla, quedó con el torso fuera de la aeronave y perdió el conocimiento casi de inmediato.

La víctima de 61 años, Ljubisa Karovi, junto a su esposa Svetlana Grkovi.

Karovi reconoció que le será difícil volver a subirse a un avión. Los médicos le dijeron que deberá utilizar el cuello ortopédico durante al menos seis semanas mientras evalúan si será necesario una cirugía.

Además, cuestionó la respuesta que recibió tras el accidente y consideró que corresponde una compensación. "No solo correos electrónicos para reprogramar el vuelo", expresó.

"Asegúrense siempre de usar el cinturón de seguridad. No quiero que nadie tenga que pasar por lo que viví", concluyó su entrevista con esa recomendación para los que suelen viajar en avión.