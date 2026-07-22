Más de 3 metros de nieve en 72 horas: una estación de esquí en Chile está completamente cubierta

Una tormenta de nieve excepcionalmente severa sepultó partes de los Andes bajo cantidades de nieve inesperadas. La estación de esquí chilena de Portillo fue de las más golpeadas: en las primeras 72 horas acumuló 309 centímetros de nieve fresca, un volumen que en cualquier temporada normal representaría meses de acumulación.

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El 20 de julio pasado, la propia estación confirmó que ya había recibido más de 4,5 metros de nieve , con la cifra en aumento constante y sin certeza sobre cuándo va a estabilizarse el clima.

Portillo cerró sus accesos y pistas de manera preventiva apenas empezó a llegar el frente, y esa decisión resultó, con el paso de los días, cada vez más justificada.

Los meteorólogos describen como un río atmosférico de larga duración que empujó humedad del Pacífico hacia el centro de Chile.

Más al sur, otras estaciones también debieron suspender actividad: Corralco cerró de manera temporal, y las pistas de Nevados de Chillán permanecen suspendidas. En distintos puntos de la Patagonia, buena parte del terreno con acceso a telesillas está parcialmente cerrado por riesgo de avalancha.

Portillo se ubica en los Andes chilenos , en la Región de Valparaíso, a unos 160 kilómetros de Santiago. Es considerada la estación de esquí más antigua de Sudamérica, fundada en 1949, y fue sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino en 1966.

La estación cuenta con 35 pistas y 14 remontes, con una zona de remontes que va de los 2.548 a los 3.310 metros de altitud, y un desnivel positivo de 762 metros.

y con una zona de remontes que va de los a los y un desnivel positivo de 762 metros. Portillo es conocida por sus telesillas especiales Va-et-Vient, usados en pendientes pronunciadas y propensas a avalanchas, destinados principalmente a esquiadores muy experimentados.

especiales Va-et-Vient, usados en pendientes pronunciadas y propensas a avalanchas, destinados principalmente a esquiadores muy experimentados. Justo al lado de la estación se encuentra la Laguna del Inca, un lago andino conocido por su color verde azulado brillante y la leyenda de Kora-Illé, una princesa de ojos verde esmeralda asociada al origen del lugar.

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Estado de emergencia en 10 regiones de Chile

La magnitud del temporal llevó al Gobierno chileno a declarar estado de emergencia en 10 regiones del país, en anticipación a las nevadas, avalanchas, inundaciones y deslizamientos de tierra que un sistema de esta severidad genera de manera inevitable. El presidente José Antonio Kast se refirió públicamente a la magnitud del fenómeno, señalando que en los días siguientes el país enfrentaría "un sistema frontal de gran intensidad."

Las autoridades de Obras Públicas cerraron de manera preventiva las rutas G-21 y G-251, únicos accesos a Valle Nevado, ante pronósticos que en su momento hablaban de entre 3,5 y 6 metros de nieve adicionales para el fin de semana. Esas cifras, en retrospectiva, terminaron siendo conservadoras frente a lo que finalmente ocurrió.

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Lo que empezó como una tormenta severa de 309 centímetros en 72 horas terminó convirtiéndose en uno de los eventos de nieve más extremos que se recuerdan en los Andes centrales, con acumulados que superaron los 4,5 metros hacia el 20 de julio y sin fecha certera de reapertura para Portillo.