Rutas de Mendoza: qué caminos son "intransitables" por la nieve y en dónde es obligatorio usar cadenas

El intenso temporal de nieve que afecta a gran parte de Mendoza provocó cortes de rutas, restricciones para circular y la obligación de usar cadenas en distintos sectores de la Cordillera. Ante este panorama, la Dirección Provincial de Vialidad actualizó el estado de los caminos y pidió extremar las precauciones.
Entre las principales restricciones, el uso de cadenas es obligatorio en la Ruta Provincial 222, camino a Las Leñas, debido a la presencia de nieve y hielo sobre la calzada. En algunos sectores también solo se permite el paso de vehículos 4x4.
Las mayores complicaciones se registran en la Ruta Provincial 52, que permanece intransitable entre el segundo mirador y Agua de la Zorra por la acumulación de nieve. También hay cortes en la Ruta Provincial 220, desde Arroyo Blanco hasta el hotel abandonado de El Sosneado.
Rutas totalmente intransitables y cortadas por nieve
Las intensas nevadas y la acumulación nívea obligaron al cierre preventivo y total de varios tramos. Los caminos afectados son:
- Ruta Provincial 52: Transitable hasta segundo mirador, pasando el hotel Villaviencio; y de Uspallata a Agua de la Zorra. INTRANSITABLE desde el 2° Mirador hasta Agua de la Zorra, tramo peligroso por nieve y hielo.
- Ruta Provincial 220 (El Sosneado, San Rafael): Con precaución hasta el camping del arroyo Blanco. Intransitable desde el arroyo Blanco hasta el hotel abandonado por nevadas y acumulación.
- Ruta Provincial 226 (Malargüe): Con precaución y solo 4x4 hasta Las Tapaderas. Intransitable de Las Tapaderas hasta El Azufre y El Planchón natural por acumulación nívea en calzada.
Tramos con precaución, desvíos y obras en Mendoza
Además de las contingencias climáticas, se registran desvíos importantes por obras viales en el Gran Mendoza y en el Sur provincial que exigen reducir la velocidad: