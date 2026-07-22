Rutas de Mendoza: qué caminos son "intransitables" por la nieve y en dónde es obligatorio usar cadenas

Vialidad Provincial actualizó el estado de las rutas tras las intensas nevadas en Alta Montaña. Hay rutas intransitables, sectores con hielo y varios desvíos por obras.

Frío y nieve en Mendoza: el detalle de las rutas de Mendoza. / Foto: Ignacio Blanco

El intenso temporal de nieve que afecta a gran parte de Mendoza provocó cortes de rutas, restricciones para circular y la obligación de usar cadenas en distintos sectores de la Cordillera. Ante este panorama, la Dirección Provincial de Vialidad actualizó el estado de los caminos y pidió extremar las precauciones.

Entre las principales restricciones, el uso de cadenas es obligatorio en la Ruta Provincial 222, camino a Las Leñas, debido a la presencia de nieve y hielo sobre la calzada. En algunos sectores también solo se permite el paso de vehículos 4x4.

Las mayores complicaciones se registran en la Ruta Provincial 52, que permanece intransitable entre el segundo mirador y Agua de la Zorra por la acumulación de nieve. También hay cortes en la Ruta Provincial 220, desde Arroyo Blanco hasta el hotel abandonado de El Sosneado.

Rutas totalmente intransitables y cortadas por nieve Las intensas nevadas y la acumulación nívea obligaron al cierre preventivo y total de varios tramos. Los caminos afectados son:

Ruta Provincial 52: Transitable hasta segundo mirador, pasando el hotel Villaviencio; y de Uspallata a Agua de la Zorra. INTRANSITABLE desde el 2° Mirador hasta Agua de la Zorra, tramo peligroso por nieve y hielo.

Transitable hasta segundo mirador, pasando el hotel Villaviencio; y de Uspallata a Agua de la Zorra. desde el 2° Mirador hasta Agua de la Zorra, tramo peligroso por nieve y hielo. Ruta Provincial 220 (El Sosneado, San Rafael): Con precaución hasta el camping del arroyo Blanco. Intransitable desde el arroyo Blanco hasta el hotel abandonado por nevadas y acumulación.

Con precaución hasta el camping del arroyo Blanco. desde el arroyo Blanco hasta el hotel abandonado por nevadas y acumulación. Ruta Provincial 226 (Malargüe): Con precaución y solo 4x4 hasta Las Tapaderas. Intransitable de Las Tapaderas hasta El Azufre y El Planchón natural por acumulación nívea en calzada. Tramos con precaución, desvíos y obras en Mendoza Además de las contingencias climáticas, se registran desvíos importantes por obras viales en el Gran Mendoza y en el Sur provincial que exigen reducir la velocidad:

RP 222 a Las Leñas: Con precaución, bancos de niebla; portación obligatoria de cadenas desde Gendarmería hasta Las Leñas por posible formación de hielo. Máquinas trabajando.

Ruta Provincial 22 (Acceso Este - Guaymallén): Media calzada y desvío por colectoras, por obras viales. Desde calles Tirasso hasta Arturo González (hacia el este). Desde calles Arturo González hasta Tirasso (hacia el oeste).

Ruta Provincial 22 (Acceso Este - Maipú): Corte vial desde Serpa a Cervantes y desde RP 33/LM a Lamadrid. Desvíos: Por colectoras en los sectores con cortes viales. Media calzada de 8 a 18 horas, desde Cervantes hasta Serpa y desde Medina hasta RP 33/LM.

(Acceso Este - Maipú): Corte vial desde Serpa a Cervantes y desde RP 33/LM a Lamadrid. Desvíos: Por colectoras en los sectores con cortes viales. Media calzada de 8 a 18 horas, desde Cervantes hasta Serpa y desde Medina hasta RP 33/LM. Ruta Provincial 34 – RN 40 / RP 41: Circular con precaución a 5,5 km al oeste de C. de Araujo. La DPV construye un ordenador vial sobre RP 34 y la nueva RP 35, frente al barrio Santa María (ex Cartellone).

Ruta Provincial 40 Acceso Sur – De Río Mendoza a RP 22 Acceso Este: Circular con precaución por inicio de obras viales. En banquina entre Azcuénaga y Anchorena, margen este. Entre Paso y Boedo, margen oeste.

Ruta Provincial 89 (Potrerillos / Vallecitos): Transitable, pero con mucha precaución en Vallecitos. Uso obligatorio de cadenas y vehículos 4x4 desde El Chacay hacia arriba. Nieve y hielo sobre la calzada. Maquinarias de la DPV trabajando en la zona.

Ruta Provincial 94 (Manzano Histórico - Tunuyán): Circular con precaución en el Manzano Histórico. Nevadas intermitentes. Del Cristo del Manzano al Refugio Alferéz Portinari: tramo enripiado y de montaña.

Ruta Nacional 143 (San Carlos - San Rafael): Circular con precaución por la renovación de 100 km de carpeta asfáltica. Obra a cargo del Gobierno Provincial. Desvíos en ruta. Corte total desde Bertani hasta Zamarbide. También hay trabajos en RN 143 y RP 157.